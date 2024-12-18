Після підписання закону про підвищення податків закрилась рекордна кількість ФОПів — Finance.ua
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Після підписання закону про підвищення податків закрилась рекордна кількість ФОПів

Особисті фінанси
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Після підписання закону про підвищення податків закрилась рекордна кількість ФОПів
Після підписання закону про підвищення податків закрилась рекордна кількість ФОПів
З моменту підписання президентом закону про підвищення податків припинили свою діяльність 22,5 тисячі ФОПів. У перші дні кількість закриттів сягала понад 1000 щодня, а 29 листопада — у день підписання закону — зафіксовано 2332 закриті бізнеси.
Про це пише Опендатабот.
«22 521 ФОП припинили свою діяльність після підписання президентом закону про підвищення податків. У день підписання закону 2332 ФОПи вирішили закритись, а загалом, у середньому, після початку дії закону кількість закриттів сягала понад 1000 щодня. До порівняння, зазвичай за день закриваються близько 700 підприємців», — сказано в повідомленні.
Після підписання закону про підвищення податків закрилась рекордна кількість ФОПів
Загалом 254 288 ФОПів припинили свою діяльність від початку 2024 року. Найбільше закриттів відбулося в березні — 28 690, однак сплески активності спостерігалися також наприкінці звітних періодів.
«Це пояснюється бажанням підприємців уникнути зайвих податкових зобов’язань та спростити бухгалтерську звітність», — зазначили аналітики Опендатабот.

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Значну роль у сплеску закритті ФОПів восени відіграло ухвалення закону про підвищення податків. Деякі підприємці вважають нові податки несправедливими, водночас посадовці наголошують на низьких ставках порівняно з ЄС.
Нагадаємо, Верховна Рада внесла зміни до Податкового кодексу. Підвищені податки для фізичних осіб-підприємців будуть діяти не з 1 жовтня 2024 року, а з 1 січня 2025 року.
В Україні не вщухають обговорення меморандуму, який підписали кілька найбільших банків і до якого в перспективі планують долучитися інші учасники фінансового ринку. Зміни передбачені як для фізичних осіб, так і для підприємців. Причому для ФОПів нововведень більше. До фізичних осіб-підприємців банки застосовуватимуть ризик-орієнтований підхід.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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