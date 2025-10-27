Де зараз шукають фахівців у маркетингу і PR — добірка вакансій Сьогодні 14:02 — Особисті фінанси

Сфера маркетингу, реклами та PR залишається однією з найпривабливіших для тих, хто прагне поєднати креативність із впливом на бізнес-результати. У жовтні на ринку праці з’явилося чимало цікавих пропозицій для маркетологів, піарників та фахівців з реклами. Ділимося добіркою вакансій у цій галузі від robota.ua.

Маркетинг-менеджер у «Деліція»

📍 Буча

Національний лідер у виробництві кондитерських виробів шукає фахівця з досвідом роботи від 2 років (бажано FMCG); вищою освітою («Маркетинг"/"Економіка»); досвідом проведення рекламних кампаній з просування брендів та розробки концепцій просування продукту; знанням методів проведення маркетингових досліджень, аналізу ринку, просування продукту. Пропонується: навчання, комфортний довіз на роботу та додому, смаколики в офісі.

SMM-менеджер у «Територія min»

📍 Київ

Мережа магазинів стильного шопінгу для всієї родини запрошує до команди . Роботодавець звертає увагу, зокрема, на володіння Google Sheets, Canvas, Clipchamp/CapCut (або аналоги); розуміння трендів, методів залучення та утримання аудиторії; вміння генерувати цікавий контент, писати тексти (короткі пости, статті, сценарії); навички створення фото- та відеоконтенту.

Керівник відділу зв’язків з громадськістю у Vitagro

📍 Хмельницький

Компанія розглядає кандидатів , які: володіють основами маркетингу, нормами ділової етики та корпоративної поведінки; знають нормативно-правові акти у сфері масової інформації; розуміються на принципах розробки бізнес-планів, комерційних угод, договорів і контрактів; мають базові знання з технології та організації виробничих процесів компанії; володіють навичками управління проєктами; демонструють високий рівень цифрової грамотності.

Фахівець з PR-бренду в «ПриватБанк»

📍 Київ

Банк розглядає фахівців із вищою освітою за спеціальностями: «Маркетинг», «Менеджмент», «Журналістика», «PR та реклама», «Соціологія», «Філологія» або «Економіка». У вас є шанс отримати роботу, якщо маєте досвід роботи від 3 років у підготовці презентацій, пресматеріалів та інших комунікаційних матеріалів; навички бюджетування, документообігу, управління проєктами та підготовки звітності; знання англійської мови на рівні не нижче Intermediate (B1).

Банк відкритий до працевлаштування та навчання ветеранів і кандидатів з інвалідністю, навіть без попереднього досвіду роботи у банківській сфері.

Керівник відділу маркетингу/Marketing Lead у Beauty Brands

📍 Київ (full-time, гібридний формат)

Офіційний представник міжнародних beauty-брендів знайомить з такими обов’язками : реалізація маркетингової стратегії компанії та брендів; планування та координація digital-, PR-, SMM-, контент-активностей; управління підрядниками, дизайн-командою, копірайтерами; розробка контент-планів, запуск промокампаній, івентів і партнерських проєктів; контроль бюджету, оцінка ефективності кампаній (ROI, CTR, CPL).

Менеджер з реклами у EVA

📍 Дніпро

Шанс отримати роботу є у фахівців з вищою технічною/економічною освітою (розглядають також випускників та студентів старших курсів заочної форми навчання). Досвід роботи від 2-х років у рекламно-виробничій компанії на посаді провідного/менеджера, керівника відділу продажу рекламних носіїв, технічного спеціаліста, конструктора рекламних носіїв або адміністраторів/керівників магазинів буде перевагою.

Marketing trainee у «Данон Україна»

📍 Київ (гібридний формат)

Майбутній працівник буде : брати участь у маркетингових проєктах, пов’язаних із запуском нових продуктів на ринку; вести маркетингову аналітику ринку, моніторинг ключових KPI бренду; відповідати за розробку креативних матеріалів, пакування продукту з метою просування бреду на ринку; співпрацювати з внутрішніми командами — відділами продажів, досліджень та інновацій, фінансів; взаємодіяти з зовнішніми агентствами — digital- та дизайн-агенціями, а також партнерами.

Надсилайте резюме, якщо маєте: освіту у сфері маркетингу; досвід ведення проєктів та співпраці з агентствами; знання англійської мови на рівні Upper-Intermediate; володієте Excel на експертному рівні.

Аналітик маркетингових даних у «Рошен»

📍 Київ

Центральний офіс кондитерської корпорації знайомить з такими обов’язками : аналіз кондитерського ринку в розрізі категорій, виробників, міжнародних брендів та в Україні; оцінка ринку роздрібної торгівлі у ввірених країнах; обробка даних Nielsen, ЗЕД, підготовка аналітичних матеріалів на їх основі; пошук релевантних джерел інформації, необхідних для дослідження ринку; обробка масивів даних, підготовка висновків за результатами аналізу.

Майбутній працівник може розраховувати, зокрема, на медичне страхування після випробувального терміну та обіди коштом компанії.

Начальник прес-центру у «Газорозподільні мережі України»

📍 Черкаси

Провідний оператор на ринку газорозподільних мереж в Україні у вакансії зазначає , що майбутній працівник буде: організовувати та керувати роботою прес-центру компанії; займатися розробкою та реалізацією PR-стратегії; взаємодіяти з медіа та журналістами; організовувати пресконференції, престури та інші заходи; контролювати репутацію компанії в ЗМІ.

Фахівець із зовнішньої реклами у «Діла»

📍 Київ (гібридний формат роботи, можливі відрядження)

Медичній лабораторії потрібен фахівець , якому доручать: брендування відділень діагностичного центру у рамках проєктів з відкриття нових точок; оцінку можливостей розміщення елементів зовнішнього та внутрішнього брендингу нових приміщень, участь в огляді приміщень для відкриття ВДЦ; формування технічних завдань на зовнішнє та внутрішнє брендування для підрядників; планування та дотримання бюджету витрат на брендинг та рекламу.

