Менше копійки з гривні: як стягують борги в Україні під час війни

У першому півріччі 2025 року виконавцям передали 5 318 969 проваджень на стягнення боргів. Із них 1,75 мільйона — це нові борги, що з’явилися цьогоріч, а близько 3,7 мільйона перейшли з попередніх періодів.

Про це повідомляє Опендатабот.

Вдалося стягнути борги у 1,1 мільйона випадків на суму 15,11 млрд грн. Водночас завершено 1,5 мільйона проваджень на суму 395,11 млрд грн. Це означає, що частину боргів закрили через неможливість їх фактичного стягнення, а реально виконано лише кожне п’яте провадження.

«Варто розуміти, що завершення виконавчого провадження не означає, що воно виконано повною мірою. Простою мовою, у цей відсоток входять як повністю виконані провадження, так й виконані частково або повернені стягувачу через те, що у боржника бракує майна. Тож фактичний показник успіху значно нижчий», — пояснив приватний виконавець Андрій Авторгов.

Тенденції останніх років

За словами експертів, робити остаточні висновки за перше півріччя поки рано. Однак попередні роки показують, що в середньому в Україні реально виконувалося кожне третє провадження. Єдиним винятком став 2022 рік, коли через повномасштабне вторгнення показник знизився до одного з п’яти.

Інфографіка: Опендатабот

Скільки реально стягують із боржників

Навіть відкриття виконавчого провадження не гарантує, що стягувач отримає свої гроші. За перше півріччя 2025 року з кожної гривні боргу вдалося стягнути менше ніж копійку.

До повномасштабного вторгнення цей показник становив 2,6 копійки, у 2022 році — 1,6 копійки, а в 2023-му 3 копійки з кожної гривні боргу.

Хто стягує борги

88% або 983 тисячі проваджень виконують державні виконавці. Частка приватних виконавців становить 12% (130 тисяч проваджень).

Втім, за сумами ситуація інша, 41% усіх стягнутих коштів (6,12 млрд грн) припадає на приватних виконавців, а державні стягнули 51% або 8,99 млрд грн.

Як війна вплинула на статистику

Минулого року в систему потрапила велика кількість проваджень, пов’язаних із боргами російської федерації через завдані війною збитки.

«Мало просто отримати на руки рішення про стягнення коштів з рф — потрібен також й механізм, який допоможе ці гроші отримати. Наразі реально стягнути відшкодування з рф збитків, спричинених війною, майже неможливо: офіційного майна агресора в Україні небагато. Доки не з’явиться реальний робочий механізм, багато таких стягнень залишатимуться хіба що на папері», — пояснив приватний виконавець Андрій Авторгов.

Через це показник стягнень торік впав до рекордно низьких 1,15 копійки з 1 грн боргу. До цього на виконанні щороку було близько 400 млрд грн, але після появи російських справ сума різко зросла до 1,68 трлн грн і продовжує тягнутися у наступні періоди.

Інфографіка: Опендатабот

Поточна статистика стягнення боргів в Україні не показує реальної картини, адже враховує справи проти росії, які наразі фактично неможливо виконати.

