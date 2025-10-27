Яке житло купують українці — головні критерії Сьогодні 12:04 — Нерухомість

Яке житло купують українці — головні критерії

Більшість українців, які планують купівлю житла, мають обмежений бюджет — до $50 тисяч, тоді як понад $100 тисяч готові витратити лише одиниці.

Як свідчить аналітика OLX Нерухомість, 31% опитаних українців планують придбати нерухомість у 2025 році — це на 3% більше, ніж торік.

Кількість тих, хто взагалі не планує купівлю житла, зменшилась до 10%.

Головні перешкоди для купівлі житла у 2025 році

80% українців визнали, що частота російських атак впливає на їхні плани щодо купівлі житла. Серед головних бар’єрів також — війна, високі ціни, низькі доходи, економічна нестабільність і дорогі кредити.

Попри це, як зазначають в OLX, інтерес до нерухомості поступово відновлюється — українці все частіше розглядають купівлю житла не лише як базову потребу, а й як інвестицію у власне майбутнє.

Бюджет і мотиви

Щодо тенденцій:

найчастіше українці обирають квартири — на них припадає 75% запитів;

більшість потенційних покупців (63%) мають бюджет до $50 тис., а понад $100 тис. готові витратити лише 10% респондентів;

основні мотиви купівлі нерухомості — потреба у власному чи комфортнішому житлі. А 22% розглядають це як інвестицію.

Первинка чи вторинка

Для більшості українців (57%) немає різниці, де купувати — у новобудові чи на вторинному ринку. Водночас 31% шукають лише «вторинку», а 12% — виключно нове житло від забудовників.

Серед переваг новобудов опитані називали сучасну архітектуру, нову інфраструктуру, привабливий вигляд. Частка тих, хто звертає увагу саме на цей аспект, за рік зросла на 11%. Водночас можливість купівлі через програму «єОселя» як перевагу відзначили лише 28% опитаних.

Натомість найбільше покупців на первинці турбує ризик недобудови або затримки введення в експлуатацію, а також можливість здачі об’єкта без базових комунікацій.



На вторинному ринку покупців незмінно приваблює готовність до заселення, можливість оцінити реальний стан житла, район і навіть сусідів (цей критерій зріс на 12%). Недоліки цього варіанту також традиційні — старі будівлі, застарілий ремонт і юридичні ризики.

Головний орієнтир при купівлі житла

Незалежно від ринку, саме ціна залишається ключовим чинником вибору: 89% покупців новобудов і 81% тих, хто шукає житло на «вторинці», називають її вирішальною.

На вторинному ринку також важливі кількість кімнат, площа й район, а на первинному — планування, етап будівництва та інфраструктура довкола.

Як ставляться до кредитування та «єОселі»

38% українців готові купувати житло в кредит. Із них 17% планують скористатись державною програмою «єОселя», решта — банківськими програмами або розтермінуванням від забудовника.

Основна перевага кредиту, на думку опитаних, — можливість отримати власне житло без багаторічного накопичення коштів (так вважають 51% опитаних). 85% покупців вважають прийнятною ставку не вище 5% річних.

Серед тих, хто не планує брати кредит, переважають мотиви уникнення боргів, недовіра до фінансової стабільності й небажання сплачувати відсотки під час війни.

Про програму «єОселя» знають 78% опитаних (на 9% більше, ніж торік), а 7% уже скористались нею. Водночас рівень задоволеності умовами програми знизився на 18% порівняно з кінцем 2024 року.

