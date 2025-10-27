0 800 307 555
Де в Україні найдешевші і найдорожчі нові квартири

Український ринок новобудов поступово виходить на стабільніший етап розвитку. Кількість житлових проєктів, що стартують, зростає, а темпи здорожчання «квадратів» — навпаки, сповільнюються.
Про це свідчить щомісячна аналітика від ЛУН.
Водночас експерти попереджають: попри активізацію будівництва, ринок може зіткнутися з дефіцитом нового житла — як наслідком «застою» ринку після початку повномасштабної війни.

Будівництво «набирає обертів»

За перше півріччя 2025 року в Україні стартувало будівництво майже 49 тисяч квартир і будинків, а загальна площа нових об’єктів зросла до 2,97 млн квадратних метрів, перевищивши минулорічний обсяг на 45%.
Лідери за обсягами нового будівництва залишаються незмінними:
  • Київська область — 8396 квартир і будинків, понад 0,9 млн кв. м;
  • Львівська область — 4705 об’єктів і 0,5 млн кв. м;
  • Івано-Франківська область — 3657 квартир (загалом 0,23 млн кв. м).
У столиці за пів року стартувало будівництво 1523 квартир із загальною площею 0,37 млн кв. м.
Що стосується цін, то у більшості регіонів на первинці в другому півріччі 2025 року спостерігається цінова стабілізація. У Києві, Чернігові, Харкові, Ужгороді, Чернівцях і Одесі коливання вартості квадратного метра не перевищують ±1%.

Лідери за ціною квадратного метра

Попри незначні зміни, рейтинг міст із найдорожчою первинкою залишився без сюрпризів:
  • Львів — середня ціна 57,9 тис. грн/кв. м;
  • Київ — 54,2 тис. грн/кв. м;
  • Ужгород — 47,7 тис. грн/кв. м.
Саме ці три міста утримують найвищі позиції за середньою вартістю квадратного метра в країні.

Де житло найдешевше

Найнижчі ціни очікувано фіксуються у прифронтових регіонах:
  • Запоріжжя — 24,1 тис. грн/кв. м,
  • Суми — 26 тис. грн/кв. м,
  • Харків — 28,2 тис. грн/кв. м,
  • Миколаїв — 29,1 тис. грн/кв. м.
Повна мінімальна вартість 1-кімнатної квартири у новобудовах в середньому становить:
  • у Львові — 2,5 млн грн,
  • у Києві — 2,4 млн грн,
  • у Чернівцях — близько 2 млн грн.
Найдоступніше житло — у Миколаєві, Сумах та Запоріжжі, де найдешевша «однокімнатка» коштує приблизно 1 млн грн. Цікаво, що Харків, Тернопіль і Хмельницький наразі демонструють однаковий ціновий рівень — близько 1,3 млн грн за найменшу квартиру на первинному ринку.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
