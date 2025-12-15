ЄС запроваджує збір €3 на посилки з Китаю Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

ЄС запроваджує збір €3 на посилки з Китаю

Міністри фінансів ЄС погодилися запровадити тимчасовий збір у розмірі €3 за кожну посилку. Він почне діяти з липня. Постійні митні збори планують застосувати через 2 роки.

Про це повідомляє Bloomberg.

Рішення ухвалили на тлі стрімкого зростання кількості відправлень від китайських онлайн-ритейлерів, зокрема Shein та Temu, що посилює тиск на європейський бізнес.

Тимчасовий механізм

Міністри ще минулого місяця домовилися скасувати правило, яке дозволяло імпортувати до ЄС товари вартістю до €150 без сплати мит. Однак повноцінне впровадження нових митних правил можливе лише з 2028 року після запуску єдиного митного дата-хабу ЄС.

До цього моменту Франція ініціювала запровадження тимчасового механізму у вигляді фіксованого збору за кожну посилку. Цю пропозицію підтримали інші країни-члени.

За словами міністерки економіки Данії Стефані Лозе, країни ЄС прагнуть створити рівні умови конкуренції, оскільки безмитний імпорт створює додаткові виклики для європейських компаній.

Статистика посилок

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що європейський ринок дедалі більше наповнюється товарами, які не відповідають стандартам якості, захисту споживачів та екологічним вимогам.

За даними Євросоюзу, у 2023−2024 роках кількість посилок електронної комерції з Китаю вартістю до €150 зросла більш ніж удвічі, з 1,9 млрд до 4,2 млрд одиниць. У 2024 році на такі відправлення припадало 91% усіх дрібних посилок, що надходили до ЄС.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Європейська комісія запропонувала запровадити мита у розмірі 2 євро для посилок вартістю до 150 євро, що надходять до ЄС із країн за його межами.

Новий збір має три основні цілі:

покриття витрат — для того, щоб компенсувати митним органам витрати на обробку та контроль величезного потоку імпорту низької вартості.

безпека — аби посилити контроль за дотриманням європейських стандартів і безпекою товарів, які часто потрапляють до ЄС без належної перевірки.

справедлива конкуренція — щоб вирівняти умови для європейських продавців, які конкурують із дешевим імпортом, що часто користується регуляторними послабленнями.

