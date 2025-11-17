0 800 307 555
ЄС хоче запровадити додатковий збір на посилки до 150 євро

Світ
22
Європейська комісія запропонувала запровадити мита у розмірі 2 євро для посилок вартістю до 150 євро, що надходять до ЄС із країн за його межами.
Цей платіж стане ключовою частиною масштабної митної реформи, яка має впорядкувати імпорт товарів з онлайн-торгівлі та підвищити їхню безпеку, повідомляє Eurotax.

Навіщо цей збір

Згідно з дослідженням CEP Research, лише у 2024 році до ЄС надійшло 4,6 мільярда посилок вартістю до 150 євро, значна частина яких походить з Китаю (від таких платформ, як Temu та Shein).
Новий збір має три основні цілі:
  • покриття витрат — для того, щоб компенсувати митним органам витрати на обробку та контроль величезного потоку імпорту низької вартості.
  • безпека — аби посилити контроль за дотриманням європейських стандартів і безпекою товарів, які часто потрапляють до ЄС без належної перевірки.
  • справедлива конкуренція — щоб вирівняти умови для європейських продавців, які конкурують із дешевим імпортом, що часто користується регуляторними послабленнями.
Єврокомісія пропонує мита у розмірі 2 євро для посилок, надісланих безпосередньо споживачеві, та знижену ставку близько 0,50 євро, якщо товар спочатку проходить через склад в ЄС.

Країни-члени діють, не чекаючи 2028 року

Хоча повноцінна митна реформа ЄС запланована на 2028 рік, кілька країн вирішили не чекати загальноєвропейського режиму та оголосили про запровадження національних зборів:
  • Румунія: Пропонує фіксований тариф 25 леїв (близько 5 євро) для посилок з-за меж ЄС вартістю до 150 євро.
  • Франція: Проєкт бюджету на 2026 рік передбачає адміністративний митний збір у розмірі 2 євро.
  • Нідерланди: Митна адміністрація розглядає можливість введення збору 2 євро за одиницю товару, побоюючись, що односторонні дії інших країн перенаправлять потік посилок до Нідерландів, які є великими воротами для імпорту.
Експерти зазначають, що для великих китайських платформ збір у 2 євро може скласти до 17% середньої вартості замовлення, що змусить їх підвищувати ціни або змінювати логістичні схеми, перенаправляючи товари через склади в ЄС.
За матеріалами:
Мінфін.com.ua
Податки
