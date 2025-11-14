Shein і Temu під ударом: Італія планує ввести податок на посилки Сьогодні 07:45 — Світ

Італія готує введення податку на низькоцінові поштові посилки з країн, що не входять до ЄС, повідомили представники уряду. Мета заходу — захист місцевої модної індустрії від дешевих імпортних товарів, здебільшого з Китаю, що надходять через онлайн-платформи, такі як Shein і Temu.

Reuters

За словами міністра промисловості Адольфо Урсо, нові правила набудуть чинності до кінця цього року.

Податок стосуватиметься відправлень вартістю менше 150 євро (близько 175 доларів США) і буде відповідати пропозиції, яка наразі обговорюється на рівні ЄС.

Міністр економіки Джанкарло Джорджетті закликав до прискореного запровадження подібного загальноєвропейського податку, вважаючи за доцільне ввести його вже у 2026 році, а не в 2028-му, як планувалося раніше.

«Потрібні жорсткі та швидкі європейські правила, щоб стримати потік дешевих і неперевірених товарів з країн, що не входять до ЄС», — зазначив він.

Представники Federazione Moda Italia-Confcommercio позитивно відреагували на нововведення, назвавши його кроком до обмеження ультра-швидкої моди.

У заяві федерації зазначено: «Ми цінуємо намір уряду врахувати у бюджетному законі економічні та екологічні наслідки ультра-швидкої моди, яка також виснажує значні ресурси нашої економіки та державної скарбниці».

За даними митних органів ЄС, у 2024 році було оброблено близько 4,6 мільярда низькоцінових онлайн-посилок, 91% із них — з Китаю, що вдвічі більше, ніж у 2023 році.

Очікується, що італійська ініціатива буде формалізована як поправка до бюджету на 2026 рік у найближчі тижні.

Зауважимо, що Temu — це глобальна китайська платформа, яка за короткий час змогла струсити світовий ринок e-commerce. Ставши дочірньою компанією китайського гіганта PDD Holdings, вона миттєво стала відомою завдяки наддешевим товарам, безоплатній доставці та агресивній рекламі.

Платформа стартувала 2022 року і з самого початку взяла курс на Захід. Вона пропонує товари безпосередньо від китайських виробників, минаючи посередників, що дає змогу підтримувати вкрай низькі ціни. Компанії, що входять до структури Temu, мають прямі зв’язки з китайськими фабриками, а отже — з державним і промисловим капіталом Китаю.

Shein — міжнародний онлайн-рітейлер швидкої моди та мережа pop-up магазинів, популярна серед споживачів покоління Z. Компанія заснована у 2008 році в Нанкіні бізнесменом Крісом Сюєм під назвою ZZKKO; 2022 року перенесла свою штаб-квартиру до Сінгапуру. У 2023 році бренд SHEIN був оцінений у 24,25 млрд доларів.

