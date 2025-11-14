0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Shein і Temu під ударом: Італія планує ввести податок на посилки

Світ
86
Shein і Temu під ударом: Італія планує ввести податок на посилки
Shein і Temu під ударом: Італія планує ввести податок на посилки
Італія готує введення податку на низькоцінові поштові посилки з країн, що не входять до ЄС, повідомили представники уряду. Мета заходу — захист місцевої модної індустрії від дешевих імпортних товарів, здебільшого з Китаю, що надходять через онлайн-платформи, такі як Shein і Temu.
Про це повідомляє «Комерсант Український» з посиланням на Reuters.
За словами міністра промисловості Адольфо Урсо, нові правила набудуть чинності до кінця цього року.
Податок стосуватиметься відправлень вартістю менше 150 євро (близько 175 доларів США) і буде відповідати пропозиції, яка наразі обговорюється на рівні ЄС.
Міністр економіки Джанкарло Джорджетті закликав до прискореного запровадження подібного загальноєвропейського податку, вважаючи за доцільне ввести його вже у 2026 році, а не в 2028-му, як планувалося раніше.

Читайте також: А чи знали ви це про Temu?

«Потрібні жорсткі та швидкі європейські правила, щоб стримати потік дешевих і неперевірених товарів з країн, що не входять до ЄС», — зазначив він.
Представники Federazione Moda Italia-Confcommercio позитивно відреагували на нововведення, назвавши його кроком до обмеження ультра-швидкої моди.
У заяві федерації зазначено: «Ми цінуємо намір уряду врахувати у бюджетному законі економічні та екологічні наслідки ультра-швидкої моди, яка також виснажує значні ресурси нашої економіки та державної скарбниці».
За даними митних органів ЄС, у 2024 році було оброблено близько 4,6 мільярда низькоцінових онлайн-посилок, 91% із них — з Китаю, що вдвічі більше, ніж у 2023 році.
Читайте також
Очікується, що італійська ініціатива буде формалізована як поправка до бюджету на 2026 рік у найближчі тижні.
Зауважимо, що Temu — це глобальна китайська платформа, яка за короткий час змогла струсити світовий ринок e-commerce. Ставши дочірньою компанією китайського гіганта PDD Holdings, вона миттєво стала відомою завдяки наддешевим товарам, безоплатній доставці та агресивній рекламі.
Платформа стартувала 2022 року і з самого початку взяла курс на Захід. Вона пропонує товари безпосередньо від китайських виробників, минаючи посередників, що дає змогу підтримувати вкрай низькі ціни. Компанії, що входять до структури Temu, мають прямі зв’язки з китайськими фабриками, а отже — з державним і промисловим капіталом Китаю.
Shein — міжнародний онлайн-рітейлер швидкої моди та мережа pop-up магазинів, популярна серед споживачів покоління Z. Компанія заснована у 2008 році в Нанкіні бізнесменом Крісом Сюєм під назвою ZZKKO; 2022 року перенесла свою штаб-квартиру до Сінгапуру. У 2023 році бренд SHEIN був оцінений у 24,25 млрд доларів.
За матеріалами:
Комерсант український
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems