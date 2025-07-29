Temu може отримати мільйонний штраф від ЄС — Finance.ua
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Temu може отримати мільйонний штраф від ЄС

Світ
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Temu може отримати мільйонний штраф від ЄС
Temu може отримати мільйонний штраф від ЄС
Єврокомісія виявила порушення китайським гігантом електронної комерції Temu Закону про цифрові послуги (DSA) ЄС — компанія не провела оцінку ризикованих і незаконних товарів на своїй онлайн-платформі.
Про це повідомляє Euractive.
Онлайн-платформа Temu, що з великими знижками пропонує товари, які зазвичай доставляються безпосередньо з Китаю, перебуває під слідством Єврокомісії з жовтня, коли та розпочала розслідування в рамках DSA щодо торговельного майданчика.
Оголошуючи сьогодні про свої попередні висновки, Єврокомісія заявила, що, на її думку, Temu не провела належну оцінку ризиків, пов’язаних з товарами, що продаються на її платформі.
Цей висновок ґрунтується на звіті про оцінку ризиків, який Temu подала до ЄС в жовтні минулого року, як того вимагає DSA. Однак, за словами представника ЄК, у звіті бракувало конкретики, оскільки той «переважно розглядав загальні питання, що стосуються онлайн-ринків, а не конкретні питання, пов’язані з торговельною платформою».
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Згідно з результатами «таємного тестування», проведеного ЄК в рамках нагляду за DSA, споживачі ЄС також можуть зіткнутися з небезпечними товарами на Temu, включаючи іграшки та дрібну електроніку. Небезпечні товари є однією з частин поточного розслідування ЄК проти Temu. Однак є й інші занепокоєння, які вона ще вивчає, включаючи розслідування щодо дизайну, що викликає залежність, систем рекомендацій та зобов’язань щодо прозорості.
За словами представника ЄС, після оприлюднення попередніх висновків ЄК Temu було надано кілька тижнів для надання відповіді. Виконавча влада ЄС не вказала точного терміну, до якого очікує відповіді Temu на свої висновки.
Згідно з DSA, компанії можуть бути оштрафовані на суму до 6% від їхнього річного світового обігу. Хоча на сьогодні Temu не отримала штрафу від ЄС, в кінцевому підсумку, якщо ЄК підтвердить порушення, торговельна платформа може бути оштрафована.
Temu з листопада минулого року перебуває під слідством щодо захисту прав споживачів. Це триваюче розслідування, яке підпадає під дію законів ЄС про захист прав споживачів, проводиться спільно ЄК та національними органами захисту прав споживачів, включаючи Бельгію та Ірландію.
За матеріалами:
Укрінформ
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