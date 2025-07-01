Temu і Shein втрачають мільйони клієнтів у США через дії Трампа — Finance.ua

Temu і Shein втрачають мільйони клієнтів у США через дії Трампа 01.07.2025, 00:40 — Світ

Temu і Shein втрачають мільйони клієнтів у США через дії Трампа

Онлайн-магазини Temu і Shein, які раніше демонстрували стрімке зростання кількості користувачів у США, зіштовхнулися зі спадом після того, як президент Дональд Трамп запровадив високі мита на китайські товари та закрив податкову лазівку, яка давала змогу цим компаніям продавати дешевше за конкурентів.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Кількість активних користувачів Temu у США впала на 51% - зменшившись до 40,2 мільйона з березня по червень, за даними аналітичної компанії Sensor Tower.

Кількість користувачів застосунку Shein у США теж зменшилася, хоча й не так суттєво — на 12%, до 41,4 мільйона.

Shein і Temu за останні п’ять років створили нову модель електронної комерції, яка докорінно змінила роздрібну торгівлю в Західному світі. Вони обходили імпортні мита, відправляючи товари з Китаю безпосередньо покупцям у вигляді окремих посилок. Низькі ціни та масштабна реклама в соцмережах дозволили їм швидко залучити мільйони клієнтів.

Shein намагався скористатися своїм зростанням, плануючи вийти на біржу, але не отримав підтримки регуляторів у США і Великій Британії. За даними Reuters, компанія планує подати заявку на IPO в Гонконзі, але Shein відмовився коментувати свої плани або фінансові показники.

2 травня Дональд Трамп скасував у США пільговий режим для недорогих посилок з Китаю і Гонконгу (так званий «de minimis»), назвавши його «великим шахрайством проти нашої країни». Замість безмитного ввезення товарів вартістю до $800 було запроваджено мито 90% - пізніше його знизили до 30% у рамках пом’якшення торговельної напруги з Китаєм.

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Після змін Temu змінив свою модель у США — компанія перестала відправляти товари з Китаю, натомість почала працювати з продавцями, розташованими безпосередньо у США.

Зменшення кількості користувачів Temu і Shein також може бути пов’язане зі скороченням рекламних витрат. За останні три місяці витрати Temu на рекламу в США впали на 87%, а Shein — на 69% порівняно з тим самим періодом минулого року. Минулого року обидві компанії входили до топ-11 найбільших цифрових рекламодавців у США, але зараз вони вже за межами першої 60-ки.

Оскільки ринок США став менш сприятливим, Temu і Shein переорієнтувалися на Європу.

У червні кількість користувачів застосунку Temu у Франції зросла на 76%, в Іспанії — на 71%, а в Німеччині — на 64% порівняно з тим самим місяцем минулого року. У Shein зростання активних користувачів у Великій Британії, Німеччині та Франції становило від 13% до 20%.

Економічна Правда За матеріалами:

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