Temu та Shein переорієнтовуються з США на Європу через нові мита Трампа — Finance.ua

Temu та Shein переорієнтовуються з США на Європу через нові мита Трампа Сьогодні 23:26 — Світ

Temu та Shein переорієнтовуються з США на Європу через нові мита Трампа

Китайські маркетплейси Temu та Shein переорієнтовуються на європейський ринок через митну політику президента США Дональда Трампа. Перехід відбувається не лише через зростання мит на імпорт, але й скасування переліків деяких безмитних товарів.

Про це повідомляє CNBC.

За даними CNBC, у травні 2025 року споживачі витратили на Temu в США на 36% менше, ніж торік. А витрати на Shein впали на 13% за той самий період. Компанії відзначили, що деякі клієнти у США почали частіше купувати речі в універмагах та інших локальних магазинах.

Однак у Європі показники протилежні — у травні витрати споживачів на Temu зросли на 63% в ЄС та 38% у Великій Британії. У Shein — 19% та 42% приросту відповідно.

Через оновлену митну політику США Temu та Shein більше орієнтуються на країни ЄС та Велику Британію, однак компанії одразу зіткнулися з місцевими регуляторними перешкодами. Зокрема у Європі планують ввести фіксований збір у розмірі €2 на дрібні безмитні посилки, що надсилають споживачам безпосередньо додому. Товари, які надсилаються на склади — оподатковуватимуться у розмірі €0,5.

Попри можливі виклики, обидві платформи вже збільшили витрати на рекламу в Європі, зокрема у Великій Британії та Франції. Окрім цього, компанії розширюють склади та тестують місцеві бізнес-моделі.

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