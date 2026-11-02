Ryanair заморозить зарплати працівників через подорожчання авіапального

Європейський лоукостер Ryanair планує скоротити витрати через подорожчання авіапального, яке може коштувати компанії додаткові €2 млрд наступного року. Будуть переглянуті угоди з аеропортами та «заморожені» зарплати пілотів, бортпровідників та інших працівників.

Про це повідомляє Вloomberg.

Ryanair шукає можливості для скорочення витрат

Про плани заощадити компанія повідомила після того, як її прибуток за перше півріччя фінансового року скоротився на 15% до €2,15 млрд проти €2,54 млрд за аналогічний період торік.

«Ми розглядаємо все, тому зараз обговорюється питання витрат на аеропорти, витрат на обслуговування, а також, ймовірно, заморожування заробітної плати пілотів, бортпровідників та управлінської команди у квітні наступного року», — заявив генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі.

За його словами, компанія не планує скорочувати робочі місця, оскільки розраховує збільшити обсяги перевезень приблизно на 3%.

Витрати на пальне тиснуть на прибутковість

За перше півріччя собівартість одиниці продукції Ryanair зросла на 5%. Водночас ціни на авіапальне без урахування хеджування подвоїлися приблизно до $130 за барель.

«Немає сумнівів, що наша прибутковість постраждає наступного року, якщо наші витрати на нафту зростуть на 33%», — зазначив О’Лірі.

На тлі війни між США та Іраном пасажири стали обережніше бронювати квитки, а тарифи Ryanair у першому півріччі знизилися. Тепер авіакомпанія очікує, що дороге пальне вплине на вартість перельотів у 2027 році.

Ryanair скорочує плани перевезень

Ryanair уже переглянула плани перевезень: у 2027 фінансовому році компанія розраховує обслужити 214 млн пасажирів замість раніше прогнозованих 216 млн. Також перевізник планує скоротити зимовий розклад рейсів.

Водночас у 2028 фінансовому році Ryanair хоче збільшити пасажиропотік до понад 220 млн людей. Для цього компанія розраховує отримати нові літаки Boeing 737 Max 10 до літнього сезону.