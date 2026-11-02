ЄС планує збирати до 6 млрд євро на рік із дешевих посилок із Китаю

Спеціальні митні платежі на дешеві посилки, спрямовані проти експансії китайських торговельних майданчиків Shein та Temu, можуть приносити бюджету Європейського Союзу до 6 мільярдів євро щороку в період із 2028 по 2034 рік.

Про це повідомляє Reuters.

За даними Єврокомісії, торік до країн блоку надійшло близько 5,8 мільярда посилок вартістю менш ніж 150 євро, що на 26% більше порівняно з попереднім роком. Більшість із цих відправлень мали штучно занижену декларовану вартість для уникнення сплати мита.

Кроки Брюсселя слідують за аналогічним рішенням США, які минулого року скасували безмитний режим для онлайн-замовлень через недобросовісну конкуренцію та побоювання щодо якості товарів.

Нові платежі та розподіл надходжень

Із 1 листопада ЄС запроваджує додатковий збір у розмірі 2 євро на кожну окрему річ у замовленні. Це рішення збільшує навантаження на імпорт після того, як із початку липня вже діє базовий збір у 3 євро на посилку.

Координатор митної реформи в Європейському парламенті Дірк Готінк пояснив, що додаткові платежі покликані зупинити токсичну бізнес-модель постачання дешевої несертифікованої китайської продукції. За його словами, отримані кошти допоможуть профінансувати роботу митних органів блоку для надійного захисту спільного ринку.

Згідно з планами, приблизно 90% зібраних коштів надходитиме до загального бюджету Євросоюзу, а 10% залишатиметься державам-членам. Наразі країни ЄС утримують 25% таких зборів, тому остаточні пропорції ще обговорюватимуться під час переговорів щодо бюджету на 2028−2034 роки.

Реакція маркетплейсів та адаптація бізнесу

Нові європейські правила суттєво тиснуть на китайські комерційні гіганти. Платформа Shein формує у Європі приблизно третину власного виторгу, а материнська компанія сервісу Temu — холдинг PDD Holdings — попередила про помітний негативний вплив нововведень на бізнес.

Щоб утримати покупців, Temu почала частково субсидувати ці збори власними знижками, а Shein розширює складські площі в Польщі, намагаючись зберегти цінову конкурентоспроможність.