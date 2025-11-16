Рейтинг найкращих країн для цифрових кочівників у 2025 році (інфографіка) Сьогодні 18:12 — Світ

Після пандемії COVID-19 мільйони працівників відмовилися від традиційної офісної роботи на користь повністю дистанційного формату, що дає більшу свободу та гнучкість. Уряди різних країн швидко відреагували, запровадивши спеціальні візи та програми для залучення «мобільних, платоспроможних та незалежних» фахівців.

Про це розповідає Euronews.

ТОП-10 країн для цифрових кочівників

Аналітики Global Citizen Solutions проаналізували 64 країни за критеріями, такими як тривалість віз, вимоги до доходу та можливості отримати постійне проживання чи громадянство.

З ТОП-10 країн одразу сім розташовані в Європі, де активно розвивають інфраструктуру та технологічні екосистеми.

Найкращою країною для експатів визнали Іспанію.

Країна лідирує завдяки цифровій візі для кочівників, яка дозволяє працювати дистанційно на компанії за межами країни, а також на іспанські компанії, якщо обсяг такої роботи не перевищує 20% загальної діяльності.

Серед основних переваг країни:

висока швидкість широкосмугового інтернету;

якісна інфраструктура та високий індекс якості життя;

правова база для довгострокової інтеграції та прямий шлях до громадянства;

помірна вартість життя у другорядних містах без втрати стандартів безпеки та медицини.

Щоб отримати візу цифрового кочівника в Іспанії, необхідно мати вищу освіту або щонайменше три роки професійного досвіду, фінансову спроможність на рівні 200% мінімальної зарплати Іспанії, медичне страхування та відсутність судимостей.

Чим привабливі країни ЄС для цифрових кочівників

Другу сходинку займають Нідерланди завдяки дозволу для самозайнятих, який надає доступ до постійного проживання.

Попри відносно високі податки, країна вирізняється першокласною охороною здоров’я, безпекою, культурним середовищем та комфортним міським життям.

Чехія, яка посіла п’яту позицію, надає прямий шлях до громадянства та вирізняється високим рівнем життя за помірними цінами.

Португалія пропонує візу D8 для «віддалених працівників», Франція — високий рівень життя та транспортної інфраструктури, хоча без шляху до громадянства.

Німеччина виділяється трирічною візою для фрилансерів із можливістю отримати постійне проживання через п’ять років.

Мальта пропонує стабільну соціальну систему, надійний інтернет та медичне обслуговування, а англійська мова є офіційною, що робить країну привабливою для іноземців.

