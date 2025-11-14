0 800 307 555
Німеччина виділить Україні понад €11 мільярдів допомоги у 2026 році: уряд погодив бюджет

Світ
11
Німеччина виділить Україні понад €11 мільярдів допомоги у 2026 році: уряд погодив бюджет
Бюджетний комітет Бундестагу ФРН схвалив проєкт бюджету на 2026 рік, передбачивши Україні допомогу у розмірі €11,5 мільярда.
Про це йдеться на сайті німецького парламенту, передає «Бабель».

Загальні показники бюджету

Загальний бюджет Німеччини на наступний рік становитиме близько €524 мільярдів. Це на понад €4 мільярди більше, ніж уряд пропонував у попередньому проєкті. Зростуть і державні запозичення, очікується, що країна залучить близько €97 мільярдів, тобто на €8 мільярдів більше, ніж планували раніше.
Читайте також
Частину запозичень — понад €57 мільярдів — уряд оформить через механізм «секторального винятку». Він дозволяє перевищувати бюджетні ліміти для фінансування оборони та критично важливих безпекових питань. Саме завдяки цьому Україні нададуть додаткові €3 мільярди на оборону.

Витрати на оборону

Загальні витрати Міноборони Німеччини у 2026 році становитимуть майже €82 мільярди. Для порівняння, у 2025 році вони сягнули близько €62 мільярдів.
Нагадаємо, у жовтні Finance.ua повідомляв, що Німеччина виділила Україні новий пакет допомоги у розмірі 60 млн євро, який буде направлений на відновлення пошкодженої енергетики.
Відмітимо, що кількість українців, які шукають захист у ФРН, зросла вдесятеро. Скасування заборони на виїзд для працездатних українських чоловіків у віці від 18 до 22 років призвело до збільшення кількості заявок на захист від цієї групи.
За матеріалами:
theБабель
