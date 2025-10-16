Кількість українців, які шукають захист у Німеччині, зросла в 10 разів: чому так
Кількість українців, які шукають захист у ФРН, зросла вдесятеро.
Про це повідомила Речниця МВС Німеччини, передає Українська правда.
За її словами, скасування заборони на виїзд для працездатних українських чоловіків у віці від 18 до 22 років призвело до збільшення кількості заявок на захист від цієї групи.
«З приблизно 100 на тиждень до того, як постанова набула чинності, до приблизно 1 000 на тиждень», — сказала вона.
За даними МВС Німеччини, наразі неможливо оцінити, наскільки це явище тимчасове.
Нагадаємо, Німеччина сьогодні є лідером за кількістю українських біженців, які знайшли тут прихисток. Це не дивно, адже статус тимчасового захисту надає нашим землякам широкі можливості для життя та роботи. Проте, якщо є плани будувати довгострокове майбутнє в Німеччині, варто думати про перехід на інші підстави для проживання.
Німеччина активно зацікавлена у кваліфікованих кадрах, тому саме працевлаштування (Aufenthaltserlaubnis zur Erwerbstätigkeit) є одним з найзручніших шляхів для отримання посвідки на проживання.
Нагадаємо, станом на 2025 рік у Німеччині перебуває понад 1,1 млн українських біженців (за деякими оцінками — близько 1,17−1,25 млн осіб). Проте лише близько 19−25% із них офіційно працевлаштовані — це один із найнижчих показників. З січня 2025 року працездатні особи, які відмовляються від пропозицій працевлаштування в Німеччині, можуть втратити 30% допомоги на три місяці.
Поділитися новиною
Також за темою
Кількість українців, які шукають захист у Німеччині, зросла в 10 разів: чому так
Заробітки: хто отримує мінімалку, а кому готові платити 100 тисяч гривень
5 варіантів пасивних інвестицій, які приносять прибуток навіть без участі інвестора
НКЦПФР оновила список скам-проєктів
Дрова дорожчають: яка ціна у жовтні
Скільки отримують пенсіонери в Україні (статистика)