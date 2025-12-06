Скільки коштів готові витратити українці на святкові покупки
Більша частина щомісячного бюджету (77%) українців йде на покриття базових потреб. Попри це, 44% опитаних планують витратити на святкові покупки до 25% свого доходу.
Про це йдеться у дослідженні агенції digital-маркетингу Inweb.
Тренди новорічних покупок у 2025 році
Зазначається, що у жовтні починається активність українських споживачів і триває до останніх днів грудня.
За даними дослідження, за 10 днів до Нового року покупці роблять майже 5% річних витрат у категорії «Продукти». Це означає, що за півтора тижня українці купують їжі стільки ж, скільки за цілий місяць у будь-яку іншу пору року.
Українці продовжують дотримуватися традицій та купувати подарунки, але підходять до витрат обдуманіше: обирають більш доступні бренди, активніше використовують бонуси та бали лояльності, купують набори або створюють подарунки власноруч.
Як зазначають аналітики, традиційно найбільше коштів українці витрачають на Новий рік — 49% опитаних. 21% респондентів назвали Різдво як головну статтю святкових витрат, а решта 35% розподіляють бюджет рівномірно між обома святами.
Зумери формують нові тренди у покупках — витрачають менше, полюють на знижки (95%), слідують рекомендаціям інфлюенсерів (74%) та радяться з ШІ для пошуку подарунків (43%).
Попит на техніку залишається стабільним, але покупці шукають вигідніші пропозиції: частіше користуються кешбеком (40%), купонами (15%) і оплатою частинами (56%). При цьому середній чек знижується, а кількість покупок — зростає.
Косметика та парфуми мають пік наприкінці грудня, а книжковий попит тягнеться до січня — завдяки подарунковим наборам і розпродажам. Обидві категорії демонструють стабільність і високий рівень довіри споживачів.
Майже половина покупців у світі (47%) планує дарувати не речі, а враження: сертифікати, події, відпочинок.
