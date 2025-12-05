0 800 307 555
Особисті фінанси
«Нафтогаз» запустив мобільний застосунок для населення, Фото: gas.ua
«Нафтогаз України» запустив мобільний застосунок «Куб». Клієнти компанії зможуть швидше розв’язувати питання, пов’язані з газопостачанням.
Про це повідомила пресслужба «Нафтогазу».

Можливості у застосунку

Новий сервіс дає змогу передавати показання газового лічильника та оплачувати рахунки за спожитий газ і його доставку в одному місці.
Користувачі можуть керувати кількома особовими рахунками у межах одного профілю, а також відстежувати споживання газу через дашборд.
У застосунку доступні поради з економії та автоматичні нагадування про передачу показань і необхідність оплати.
Завантажити новий застосунок можна в App Store або Google Play.
Користування застосунком не впливає на умови газопостачання для клієнтів Нафтогазу. Тариф на газ для українських домогосподарств залишається незмінним до 30.04.2026 і становить 7,96 грн за кубометр.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на ГазПравда писав, що в грудні на ринку газу для населення відбудуться зміни: стане на одного постачальника менше, а ціни оновляться. Хоч річні тарифи лишаються стабільними, місячні пропозиції на грудень знизилися. Ціни на рік лишилися без змін, натомість місячні тарифи стали нижчими:
  • вартість газу в межах річних пропозицій коливається від 7,96 до 9,99 грн за кубометр;
  • груднева місячна ціна — від 8,46 до 27,99 грн за куб.
За матеріалами:
Finance.ua
Нафтогаз
