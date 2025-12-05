«Нафтогаз» запустив мобільний застосунок для населення Сьогодні 17:50 — Особисті фінанси

«Нафтогаз» запустив мобільний застосунок для населення, Фото: gas.ua

«Нафтогаз України» запустив мобільний застосунок «Куб». Клієнти компанії зможуть швидше розв’язувати питання, пов’язані з газопостачанням.

Про це повідомила пресслужба «Нафтогазу».

Можливості у застосунку

Новий сервіс дає змогу передавати показання газового лічильника та оплачувати рахунки за спожитий газ і його доставку в одному місці.

Користувачі можуть керувати кількома особовими рахунками у межах одного профілю, а також відстежувати споживання газу через дашборд.

У застосунку доступні поради з економії та автоматичні нагадування про передачу показань і необхідність оплати.

Читайте також Тарифи на розподіл газу для операторів у 2026 році можуть зрости на понад 70%

Користування застосунком не впливає на умови газопостачання для клієнтів Нафтогазу. Тариф на газ для українських домогосподарств залишається незмінним до 30.04.2026 і становить 7,96 грн за кубометр.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на ГазПравда писав , що в грудні на ринку газу для населення відбудуться зміни: стане на одного постачальника менше, а ціни оновляться. Хоч річні тарифи лишаються стабільними, місячні пропозиції на грудень знизилися. Ціни на рік лишилися без змін, натомість місячні тарифи стали нижчими:

вартість газу в межах річних пропозицій коливається від 7,96 до 9,99 грн за кубометр;

груднева місячна ціна — від 8,46 до 27,99 грн за куб.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.