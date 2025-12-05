Чим загрожуватиме після війни нестача робочих рук — думка експерта
Європа стрімко старішає, а третина тих, хто виїхав з України, — це діти та підлітки. Якби країни Європи не компенсували своє старіння й природне скорочення населення за рахунок міграції, то саме Німеччина сьогодні мала б найвищі темпи депопуляції. Нині вона врівноважує цю нестачу завдяки потоку мігрантів.
Про це в інтерв’ю для РБК-Україна розказала директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України ім. М.В. Птухи Елла Лібанова. Ми вибрали основне.
«Кадрів не вистачає вже зараз. У нас низькі зарплати, і люди змушені їхати в пошуках гіднішої оцінки праці за межі країни… Всім треба зрозуміти важливу річ: влада жодної країни, куди поїхали наші мігранти, не зацікавлена в тому, щоб вони повертались до України», — каже вона.
У 1970-х до них масово приїжджали поляки. Що робило у Франції шановне польське панство? Мили туалети — таку нішу вони для себе знайшли. А що робили прибулі араби?
Отримували соціальну допомогу і торгували наркотиками. Минуло 20 років, і нове дослідження французів показало, що поляки, які мили туалети, вже на пенсії, а їхні діти позакінчували Сорбонну та інші престижні навчальні заклади і більше не миють туалети.
А що робить наступне покоління арабів? Живе на виплати і торгує наркотиками", — розказує Лібанова.
Що буде робити влада кожної країни, куди виїхали наші мігрантки?
Зі її слів, — «звісно, намагатиметься їх утримати. Додайте до цього, що 70% мігранток з України мають вищу освіту. Я побачила ці дані в публікаціях фонду Стефана Баторія. І спершу думала, що це стосується лише Польщі. Але, як виявилося на одному нещодавньому спільному семінарі, це характерно для всієї Європи».
«За їхніми даними, 70% наших жінок працюють. Вони рахували жінок працездатного віку від 18 років. За моїми ж підрахунками, якщо прибрати з цієї статистики мам із маленькими дітьми, рівень зайнятості перевищує 80%. Це вражаючий показник для мігрантів першого покоління. Тому, звісно, уряди не захочуть відпускати наших людей», — робить висновок Лібанова.
«У Світового банку реконструкції та розвитку є розуміння цієї проблеми. Їхні фахівці усвідомлюють: якщо Україні не вдасться повернути частину своїх мігрантів, проект „Україна“ може опинитися під загрозою. Якщо ми зараз підпишемо перемир’я по лінії розмежування, можемо втратити 20% територій, які потім ще можна повернути — як це було в Азербайджану. Але якщо ми втратимо людей, то змінити вже нічого не зможемо», — каже вона.
Раніше ми писали, що у серпні 2025 року уряд змінив правила перетину кордону і дозволив чоловікам до 23 років виїжджати з України під час воєнного стану. Постанова діє вже три місяці, і за цей час відтік молоді помітно вплинув на роботу українських компаній.
Кожна третя компанія повідомила про значне зростання звільнень серед молоді. За даними опитування, 38% респондентів відзначають значне збільшення кількості звільнень у цій віковій групі, 33% говорять про помірне зростання, 26% не помітили змін, а 3% не змогли відповісти.
Половина респондентів (50%) часто стикається зі звільненнями молодих фахівців через бажання виїхати за кордон. Іноді з такими ситуаціями мають справу 13% компаній, рідко 21%, а 16% не спостерігають таких випадків.
