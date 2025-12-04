0 800 307 555
Скільки заробляють українські кіберспорсмени

Кіберспорт давно перестав бути просто хобі. Це велика індустрія з зарплатами, бонусами, контрактами з рекламодавцями та значними призовими фондами. На кінець 2025 року доходи гравців формувалися з кількох джерел. Йдеться про базову зарплату в команді, призові за участь у турнірах, спонсорські угоди, стримінг та продаж мерчу. Саме поєднання цих джерел визначало загальний дохід кіберспортсмена.

Зарплата і додаткові доходи

Заробітна плата не є єдиним джерелом доходу для гравців. Вагому частку становлять призові за турніри та чемпіонати. Розмір призових залежить від рівня змагань і кількості спонсорів, які підтримують конкретну подію.

Рейтинг українських кіберспортсменів за даними Esports Charts

У квітні аналітична агенція Esports Charts оприлюднила перелік з десяти українських кіберспортсменів, які отримали найбільші суми від офіційних турнірів. У рейтингу враховувався лише дохід від призових без урахування зарплат, рекламних контрактів чи податкових відрахувань.
Перше місце в рейтингу посів Ілля «Yatoro» Мулярчук — 5 692 736 доларів. «Yatoro» — наймолодший і найбагатший гравець у топі українських кіберспортсменів. Цей 22-річний геній Dota 2 був учасником золотого складу Team Spirit, і на відміну від «Mira» продовжує грати в цій команді досі.
На другому місці Мирослав «Mira» Колпаков з доходом 5 574 899 доларів. «Mira» — один із небагатьох людей у світі, про якого можна сказати, що він «пройшов Dota 2». До того ж українець зробив це двічі, здобувши перемоги на The International 2021 і The International 2023.
Обидва рази Колпаков ставав чемпіоном у складі Team Spirit, найсильнішої команди зі Східної Європи останніх років. У березні 2025 року він перейшов із Team Spirit в Aurora Gaming і вже встиг зіграти з новою командою на кількох чемпіонатах.
На третій сходинці опинився Роман «Resolut1on» Фомінок — 2 063 162 млн. «Resolut1on» колись вважався одним із найталановитіших гравців у Dota 2, який міг зіграти фактично на будь-якому герої та будь-якій позиції. Він побудував успішну кар’єру в Team Empire, з якою виграв кілька великих турнірів у Європі, після чого переїхав виступати до Північної Америки. Кар’єру гравця українець завершив у середині 2023 року, маючи за плечима понад 2 млн доларів виграних призових.

Далі топ розподілився таким чином:

  • 4 місце — Володимир «Noone» Міненко — 1 919 799 доларів;
  • 5 місце — Олександр «s1mple» Костилєв — 1 722 255 доларів;
  • 6 місце — Валерій «b1t» Ваховський — 1 417 207 доларів;
  • 7 місце — Ілля «Lil» Іллюк — 940 510 доларів;
  • 9 місце — Данило «Zeus» Тесленко — 792 585 доларів;
  • 8 місце — Данило «Dendi» Ішутін — 828 082 доларів;
  • 10 місце — Іоанн «Edward» Сухарєв — 721 618 доларів.
Детальніше про те, як саме заробляють кіберспортсмени, розповідаємо в статті «Чи вигідно бути кіберспортсменом та скільки на цьому можна заробляти?»
