Мотиваційні листи скасовують: як зміниться вступна кампанія-2026

Мотиваційні листи скасовують: як зміниться вступна кампанія-2026

ВР прийняла за основу і в цілому законопроєкт 13650 про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2026 року.

У МОН зазначили, що законопроєкт 13650 закріплює Національний мультипредметний тест (НМТ) як основний інструмент відбору до закладів вищої освіти та продовжує практику звільнення випускників від обов’язкової ДПА у воєнний час.

Що передбачає реформа

Основне рішення — скасування мотиваційних листів.

Як пояснилди в МОН, що мотиваційні листи фактично втратили роль інструменту конкурсного відбору й часто створювалися за допомогою комерційних авторів або штучного інтелекту. Тому у вступній кампанії 2026 року їх більше не вимагатимуть.

Міністерство освіти і науки готує оновлений Порядок прийому з акцентом на:

прозорість правил вступу;

підтримку військових, ветеранів та мешканців постраждалих територій;

цифровізацію процедур;

наближення української вищої освіти до європейських стандартів згідно зі Стратегією розвитку на 2022−2032 роки.

Порядок прийому перепишуть у більш зрозумілій структурі та доступною мовою — не тільки для приймальних комісій, а й для самих вступників та їхніх батьків.

