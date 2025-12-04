Мотиваційні листи скасовують: як зміниться вступна кампанія-2026
ВР прийняла за основу і в цілому законопроєкт 13650 про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2026 року.
У МОН зазначили, що законопроєкт 13650 закріплює Національний мультипредметний тест (НМТ) як основний інструмент відбору до закладів вищої освіти та продовжує практику звільнення випускників від обов’язкової ДПА у воєнний час.
Що передбачає реформа
Основне рішення — скасування мотиваційних листів.
Як пояснилди в МОН, що мотиваційні листи фактично втратили роль інструменту конкурсного відбору й часто створювалися за допомогою комерційних авторів або штучного інтелекту. Тому у вступній кампанії 2026 року їх більше не вимагатимуть.
Міністерство освіти і науки готує оновлений Порядок прийому з акцентом на:
- прозорість правил вступу;
- підтримку військових, ветеранів та мешканців постраждалих територій;
- цифровізацію процедур;
- наближення української вищої освіти до європейських стандартів згідно зі Стратегією розвитку на 2022−2032 роки.
Порядок прийому перепишуть у більш зрозумілій структурі та доступною мовою — не тільки для приймальних комісій, а й для самих вступників та їхніх батьків.
