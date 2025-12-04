0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мотиваційні листи скасовують: як зміниться вступна кампанія-2026

Особисті фінанси
1
Мотиваційні листи скасовують: як зміниться вступна кампанія-2026
Мотиваційні листи скасовують: як зміниться вступна кампанія-2026
ВР прийняла за основу і в цілому законопроєкт 13650 про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2026 року.
У МОН зазначили, що законопроєкт 13650 закріплює Національний мультипредметний тест (НМТ) як основний інструмент відбору до закладів вищої освіти та продовжує практику звільнення випускників від обов’язкової ДПА у воєнний час.

Що передбачає реформа

Основне рішення — скасування мотиваційних листів.
Як пояснилди в МОН, що мотиваційні листи фактично втратили роль інструменту конкурсного відбору й часто створювалися за допомогою комерційних авторів або штучного інтелекту. Тому у вступній кампанії 2026 року їх більше не вимагатимуть.
Міністерство освіти і науки готує оновлений Порядок прийому з акцентом на:
  • прозорість правил вступу;
  • підтримку військових, ветеранів та мешканців постраждалих територій;
  • цифровізацію процедур;
  • наближення української вищої освіти до європейських стандартів згідно зі Стратегією розвитку на 2022−2032 роки.
Порядок прийому перепишуть у більш зрозумілій структурі та доступною мовою — не тільки для приймальних комісій, а й для самих вступників та їхніх батьків.
Місце для вашої реклами
Раніше ми писали, що за даними Держстату за вересень 2025 року, штатні працівники закладів охорони здоров’я в Україні в середньому отримували зарплату 18,5 тис. грн. За даними Мінфіну, у МОЗ України порівняно більша заробітна плата у спеціалістів, їм в середньому нараховують 39,4 тис. грн.
Працівники патронатної служби отримують щомісяця 56,1 тис. грн.
Значно вища заробітна плата у керівництва МОЗ, зокрема: керівники структурних підрозділів отримують — 66,2 тис. грн, тобто — у 3,5 рази більше, ніж у штатних працівників лікарень.
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems