«Київстар» знову підвищує вартість тарифів
Мобільний оператор Київстар попередив про поетапне оновлення тарифів наприкінці 2025 року та на початку 2026-го.
Як йдеться у повідомленні пресслужби, зміни торкнуться частини користувачів передплати, контракту та бізнес-сегмента.
Чому зростають тарифи
У Київстарі зазначають, що ключовим фактором подорожчання стало різке зростання вартості ресурсів, зокрема електроенергії для підприємств. У вечірні пікові години її ціна зросла на 60%.
Додаткове навантаження створюють і відключення електроенергії. Через них істотно збільшилася потреба в паливі для генераторів і логістики.
Коли зміняться умови
Оновлення тарифів відбуватиметься поетапно:
- з 18 грудня 2025 року та впродовж початку 2026 року — для частини тарифів передплати;
- з 1 січня 2026 року та протягом кількох наступних місяців — для окремих контрактних і бізнес-тарифів.
Що пропонують абонентам натомість
Разом зі зміною умов абонентам обіцяють можливість без доплати збільшити обсяги окремих послуг у тарифі. Якщо нові умови не підійдуть, користувачі зможуть обрати інший тариф передплати або перейти на контракт.
Про всі зміни оператор обіцяє повідомляти завчасно: абоненти отримають SMS, а бізнес-клієнти — повідомлення на електронну пошту.
Де дізнатися деталі
Детальнішу інформацію про оновлення тарифів можна дізнатися через застосунок «Мій Київстар», за номером 477*9 або в офіційних повідомленнях компанії.
Раніше ми повідомляли, що у вересні цього року Київстар вже підвищував вартість кількох затребуваних тарифних планів.
