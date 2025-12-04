«Київстар» знову підвищує вартість тарифів Сьогодні 12:00 — Особисті фінанси

«Київстар» знову підвищує вартість тарифів

Мобільний оператор Київстар попередив про поетапне оновлення тарифів наприкінці 2025 року та на початку 2026-го.

Як йдеться у повідомленні пресслужби, зміни торкнуться частини користувачів передплати, контракту та бізнес-сегмента.

Чому зростають тарифи

У Київстарі зазначають, що ключовим фактором подорожчання стало різке зростання вартості ресурсів, зокрема електроенергії для підприємств. У вечірні пікові години її ціна зросла на 60%.

Додаткове навантаження створюють і відключення електроенергії. Через них істотно збільшилася потреба в паливі для генераторів і логістики.

Коли зміняться умови

Оновлення тарифів відбуватиметься поетапно:

з 18 грудня 2025 року та впродовж початку 2026 року — для частини тарифів передплати;

та впродовж початку 2026 року — для частини тарифів передплати; з 1 січня 2026 року та протягом кількох наступних місяців — для окремих контрактних і бізнес-тарифів.

Що пропонують абонентам натомість

Разом зі зміною умов абонентам обіцяють можливість без доплати збільшити обсяги окремих послуг у тарифі. Якщо нові умови не підійдуть, користувачі зможуть обрати інший тариф передплати або перейти на контракт.

Про всі зміни оператор обіцяє повідомляти завчасно: абоненти отримають SMS, а бізнес-клієнти — повідомлення на електронну пошту.

Де дізнатися деталі

Детальнішу інформацію про оновлення тарифів можна дізнатися через застосунок «Мій Київстар», за номером 477*9 або в офіційних повідомленнях компанії.

