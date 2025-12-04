Android 16 отримує нейромережеві сповіщення для чатів
Google почала впроваджувати у Android 16 нову функцію нейромережевих сповіщень. Подібні зведення сповіщень вже кілька років доступні в iOS і допомагають користувачам не відволікатися на кожне повідомлення, переглядаючи лише найважливіші раз на день.
Тепер аналогічна можливість з’явилася і в Android, але на відміну від iOS, вона працює тільки з чат-додатками, формуючи зведення лише з повідомлень від інших людей — новини та сторонні розсилки не включаються.
Google повідомляє, що довгі повідомлення будуть стискатися, а розмови групуватися у короткі фрагменти для швидкого перегляду. Крім того, смартфон автоматично знизить пріоритет масових розсилок перед «живими» повідомленнями.
На пристроях Pixel функція з’явилася ще у листопаді, тепер же вона поширюється на гаджети інших брендів, роблячи роботу зі сповіщеннями більш зручною та структурованою для всіх користувачів Android.
