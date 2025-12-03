Які ціни на ялинки в 2025 році: де дешевше Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Які ціни на ялинки в 2025 році: де дешевше

ДП «Ліси України» офіційно розпочало сезон продажу різдвяних ялинок. Вартість святкових дерев коливається від 210 до 280 гривень.

Про це пише ДП «Ліси України».

Лісництва вже реалізували близько 10 тисяч ялинок.

За досвідом попереднього різдвяно-новорічного сезону плануємо реалізувати близько 140 тисяч хвойних дерев.

У господарствах ДП «Ліси України» 2,7 тис. га «ялинкових» плантацій, на яких росте 7,8 млн різдвяних дерев, адже у природі ялинки дуже рідко бувають ідеальної круглої форми, зазвичай, вони однобокі, рідкі, але на плантаціях дерева висаджують на певній відстані — аби вони рівномірно обростали гіллям і тягнулися доверху.

За потреби, заготівля може проводитися також під час проведення рубок формування і оздоровлення лісів. Ціни на новорічні хвойні дерева соціальні та порівняно з минулим роком майже не змінилися — від 210 до 250 грн.

Ялина/ялиця — від 240−280 грн.

Майже половину коштів від реалізації лісопродукції ДП «Ліси України» направляє в бюджет у вигляді податків та зборів. Цього року підприємство перерахувало у державну скарбницю майже 15 млрд грн, що практично удвічі більші ніж торік.

Кошти від реалізації новорічних дерев також потрапляють у місцеві та державні бюджети, а також спрямовуються на лісовідновлення, охорону та захист лісів.

Вищі ціни у малоресурсних регіонах Сходу та Півдня, поблизу великих міст (Дніпро, Одеса, Миколаїв).

Найдешевші ялинки пропонуються лісівниками в лісистій місцевості Півночі та Полісся (Волинь, Рівне, Житомир, Чернігів).

Окрім того, лісництва деяких філій ДП «Ліси України» пропонують новорічні ялинки в контейнерах.

Ціни стартують від 500 грн в залежності від розмірів. Купити ялинки можна напряму у ДП «Ліси України» без переплат.

