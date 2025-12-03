Які українці повернуться додому після війни — думка демографа Сьогодні 14:24 — Особисті фінанси

Які українці повернуться додому після війни — думка демографа

Після завершення війни додому можуть повернутися скоріше українські лікарі та юристи, ніж майстри манікюру. Водночас все залежить від безпеки та інших умов, які очікують біженців на батьківщині.

Про це розказала директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України ім. Птухи Елла Лібанова, пише РБК-Україна.

За її словами, більшість вимушених переселенців досі споживає контент російською мовою у країнах ЄС, включно з Польщею. Через постійну присутність російської пропаганди вони отримують викривлену картину подій в Україні, що створює додаткові бар’єри для повернення.

Лібанова закликала українців підтримувати зв’язок зі знайомими за кордоном, щоб ті розуміли реальний стан справ і відчували зв’язок із домом.

Коментуючи питання повернення українців, Лібанова наголосила: її ранні оцінки про можливе повернення 60% вимушених мігрантів ґрунтувалися на ситуації 2022 року, коли здавалося, що війна може завершитися швидше. Але зараз вона очікує, що повернеться приблизно третина — як це було після Балканських воєн.

«Раніше говорила, що додому повернеться 60% українців, а тепер — 30%. Питання: коли я це говорила? У 2022 році, коли всі думали, що війна скоро закінчиться, або в крайньому разі — на початку 2023-го, особливо після того, як росіян відігнали від Харкова. Тоді точно понад половина повернулися б. Зараз інша ситуація: більше зруйновано тут, більше адаптовано там. Тому тепер я мрію про третину, яка повернеться додому. І орієнтуюся я на досвід Балканських воєн — там якраз поверталася третина», — пояснила Лібанова.

Ключові фактори, які можуть стимулювати повернення

Вона назвала безпеку — не лише поточну, а й довгострокову оцінку ризиків.

«Адже агресивний сусід, на жаль, біля нас, залишиться. І є ризик того, що через три-п'ять-десять років ми отримаємо нову серію конфліктів. Від цього не застраховані ні ми, ні Європа», — зазначає фахівчиня.

Житло та можливість працевлаштування, за її словами, є наступними за важливістю умовами: якщо житло збереглося, шанси на повернення вищі, якщо ж ні — рішення стає значно складнішим. Важливим є й бачення перспектив для дітей.

Лібанова нагадала, що під час невеликої хвилі повернень у 2023 році саме діти середнього віку нерідко наполягали на поверненні в Україну.

Ще одним істотним фактором вона назвала питання родинних зв’язків: шанси на повернення суттєво зменшуються, якщо вся сім’я виїхала за кордон. Натомість наявність родичів в Україні підвищує ймовірність повернення.

У підсумку вона висловила сподівання, що до України повернуться насамперед висококваліфіковані спеціалісти — медики, юристи та інші фахівці, оскільки за кордоном вони часто змушені працювати не за спеціальністю.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.