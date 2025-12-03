Програма «3000 км Україною» стартувала в тестовому режимі: які маршрути доступні

0 800 307 555
Програма «3000 км Україною» стартувала у тестовому режимі на маршрутах до прифронтових громад і з них. Для цієї програми не виділяються додаткові кошти з держбюджету. Рішення уряду передбачає компенсатори, які дозволять «Укрзалізниці» отримати додатковий дохід. Це стосується зокрема динамічного ціноутворення у преміум сегменті.
Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.
У застосунку «Укрзалізниці» з 3 грудня можна оформити до чотирьох подорожей загальною довжиною 3000 км. Отримати безкоштовні квитки на вільні місця можна у вагонах плацкарту, купе, у регіональних поїздах та у 2 класі Інтерсіті на визначених 24 маршрутах.
Програма поки не охоплює преміальні вагони СВ та 1 класу. Перелік маршрутів оновлюватиметься.
Перші поїзди в межах програми вирушать 5 грудня.

Як оформити квиток

Щоб оформити квиток за кілометри, потрібно оновити або встановити застосунок «Укрзалізниці». Акаунт має бути верифікований через ДіяПідпис.
У застосунку потрібно натиснути на позначку «3000» та «Взяти участь», після чого нараховуються 3000 км. Далі потрібно обрати поїзд із відповідною позначкою, а вартість квитка автоматично покривається з бонусного кілометрового рахунку.

Що потрібно знати пасажирам

Квиток можна оформити лише на себе та на свою дитину. На дорослих родичів чи друзів оформити квиток неможливо. Діти старше 5 років також отримують власні 3000 км. Для цього їх потрібно додати у свій акаунт у «Дії» через завантаження свідоцтва про народження.
За програмою доступні місця у плацкарті, купе, регіональних поїздах та у 2 класі Інтерсіті. Програма покриває лише вартість проїзду. Постіль, чай, перевезення тварин, багаж та інші додаткові сервіси оплачуються окремо. Кілометри не можна монетизувати. Вони діють тільки для подорожей.
3000 кілометрів не обов’язково використовувати у грудні 2025 року. Найбільшу кількість місць «Укрзалізниця» пропонуватиме у низький сезон, тобто у січні, лютому, жовтні та листопаді.
Невикористані кілометри можна буде конвертувати у бонусні «обіймашки» програми лояльності «Залізні Друзі». Така функція з’явиться у застосунку у 2026 році.

Перелік доступних маршрутів

У грудні програма охоплює такі прифронтові рейси:
  • № 101/102 Миколаїв — Барвінкове (Краматорськ);
  • № 103/104 (Краматорськ) Барвінкове — Львів;
  • № 109/110 Львів — Миколаїв;
  • № 115/116 Суми — Київ;
  • № 121/122 Миколаїв — Київ;
  • № 127/128 Львів — Запоріжжя;
  • № 141/142 Івано-Франківськ — Чернігів;
  • № 143/144 Суми — Рахів;
  • № 39/40 Солотвино — Запоріжжя;
  • № 45/44 Харків — Ужгород;
  • № 47/48 Запоріжжя — Мукачево;
  • № 51/52 Одеса — Запоріжжя;
  • № 53/54 Дніпро — Одеса;
  • № 61/62 Дніпро — Івано-Франківськ;
  • № 773/774 Київ — Конотоп;
  • № 87/88 Ковель — Запоріжжя;
  • № 886/888 Фастів — Чернігів;
  • № 895/896 Конотоп — Фастів.
Доступними також є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:
  • № 15/16 Харків — Ясіня;
  • № 17/18 Харків — Ужгород;
  • № 41/42 Дніпро — Трускавець.
Місця 2 класу в Інтерсіті+:
  • № 719/720 Харків — Київ;
  • № 723/722 Харків — Київ;
  • № 731/732 Запоріжжя — Київ.
