Хто може отримати виплату 10 800 грн від UNHCR Ukraine
Організація UNHCR Ukraine почала приймати заявки на виплату фіндопомоги в розмірі 10 800 грн. Звертатися за підтримкою можуть жителі ще одного прифронтового міста.
Відповідний анонс розмістила пресслужба UNHCR, що є представником Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні.
Хто може претендувати на виплату
Пррограма передбачає фінансову допомогу тим, хто був змушений переїздити через російську агресію. Згідно з правилами, кожен член домогосподарства отримає по 10 800 грн (3600 грн/три місяці).
Скористатися правом на фіндопомогу зможуть лише дві основні групи громадян, якщо не мали подібної підтримки від інших міжнародних чи українських організацій за попередні три місяці:
- Внутрішні переселенці, які залишили власні оселі чи повернулись на своє колишнє місце проживання не більш ніж шість місяців тому.
- Біженці, які повернулись додому після відбуття за кордон.
У зв’язку з обмеженими фінансовими ресурсами виплати отримають виключно вразливі категорії громадян:
- якщо родина складається зі старших лише з батька чи матері, які виховують малолітніх дітей, чи на утриманні мають осіб старшого віку, від 55 років;
- якщо домогосподарство має у своєму складі тільки осіб похилого віку, або, якщо займаються вихованням неповнолітніх дітей;
- якщо родина має громадян, у яких наявна інвалідність чи тяжкі хвороби.
Середній дохід на одну особу у домогосподарстві не має бути вищим за 5,4 тис. грн щомісяця.
Де можна отримати допомогу
Найближчий за часом виїзд мобільних груп для реєстрації на програму грошової допомоги УВКБ ООН в Сумській області відбудеться у четвер, 4 грудня 2025 року:
- м. Шостка (Шосткинська ТГ). За попереднім записом. Адреса прийому: вул. Свободи, 18 (центр естетичного виховання). Години роботи:
11:30—14:30. П’ятниця 5 грудня 2025 року
- с. Андріяшівка (Андріяшівська ТГ). За попереднім записом. Адреса прийому: вул. Соборна, 11(старостат). Години роботи:
11:00—15:00
Записатись у чергу на прийом мобільних груп для реєстрації на програму грошової допомогу можна за номером телефону, вказаним за посиланням.
Необхідні документи
Претендентам на виплату варто заздалегідь підготувати такий пакет документів:
- паспорт/інший документ, що посвідчує громадянина;
- ідентифікаційний код;
- довідка внутрішньо переміщеної особи;
- свідоцтво про народження дітей/документ, що посвідчує законну опіку над дитиною;
- посвідчення/медичні довідки (за наявності);
- банківський номер.
Раніше ми повідомляли, 21 листопда стартував прийом заявок на виплату 6500 грн для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах.
