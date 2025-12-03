Хто може отримати виплату 10 800 грн від UNHCR Ukraine Сьогодні 10:45 — Особисті фінанси

Хто може отримати виплату 10 800 грн від UNHCR Ukraine

Організація UNHCR Ukraine почала приймати заявки на виплату фіндопомоги в розмірі 10 800 грн. Звертатися за підтримкою можуть жителі ще одного прифронтового міста.

Відповідний анонс розмістила пресслужба UNHCR, що є представником Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні.

Хто може претендувати на виплату

Пррограма передбачає фінансову допомогу тим, хто був змушений переїздити через російську агресію. Згідно з правилами, кожен член домогосподарства отримає по 10 800 грн (3600 грн/три місяці).

Скористатися правом на фіндопомогу зможуть лише дві основні групи громадян, якщо не мали подібної підтримки від інших міжнародних чи українських організацій за попередні три місяці:

Внутрішні переселенці, які залишили власні оселі чи повернулись на своє колишнє місце проживання не більш ніж шість місяців тому. Біженці, які повернулись додому після відбуття за кордон.

У зв’язку з обмеженими фінансовими ресурсами виплати отримають виключно вразливі категорії громадян:

якщо родина складається зі старших лише з батька чи матері, які виховують малолітніх дітей, чи на утриманні мають осіб старшого віку, від 55 років;

якщо домогосподарство має у своєму складі тільки осіб похилого віку, або, якщо займаються вихованням неповнолітніх дітей;

якщо родина має громадян, у яких наявна інвалідність чи тяжкі хвороби.

Середній дохід на одну особу у домогосподарстві не має бути вищим за 5,4 тис. грн щомісяця.

Де можна отримати допомогу

Найближчий за часом виїзд мобільних груп для реєстрації на програму грошової допомоги УВКБ ООН в Сумській області відбудеться у четвер, 4 грудня 2025 року:

м. Шостка (Шосткинська ТГ). За попереднім записом. Адреса прийому: вул. Свободи, 18 (центр естетичного виховання). Години роботи: 11:30—14:30 . П’ятниця 5 грудня 2025 року

За попереднім записом. Адреса прийому: вул. Свободи, 18 (центр естетичного виховання). Години роботи: . П’ятниця 5 грудня 2025 року с. Андріяшівка (Андріяшівська ТГ). За попереднім записом. Адреса прийому: вул. Соборна, 11(старостат). Години роботи: 11:00—15:00

Записатись у чергу на прийом мобільних груп для реєстрації на програму грошової допомогу можна за номером телефону, вказаним за посиланням.

Необхідні документи

Претендентам на виплату варто заздалегідь підготувати такий пакет документів:

паспорт/інший документ, що посвідчує громадянина;

ідентифікаційний код;

довідка внутрішньо переміщеної особи;

свідоцтво про народження дітей/документ, що посвідчує законну опіку над дитиною;

посвідчення/медичні довідки (за наявності);

банківський номер.

