Виплати 6500 грн для українців: хто і коли може отримати (деталі)

Відсьогодні стартує прийом заявок на виплату 6500 грн для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах.

Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

Ця програма діє в рамках Зимової підтримки. Отримати виплату можуть:

діти під опікою чи піклуванням;

⁠діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю);

⁠люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб;

діти з числа ВПО, які отримують виплату на проживання;

діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років;

одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

Де отримати

Отримати допомогу можна у два способи — онлайн через застосунок «Дія» або офлайн у відділенні Пенсійного фонду.

Нарахування здійснює Пенсійний фонд України.

Куди прийдуть кошти

Кошти надійдуть на поточний рахунок із спеціальним режимом використання (якщо він відкритий у банку), або на Дія.Картку.

Їх можна витратити протягом 180 днів з моменту зарахування на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.

Уряд ухвалив постанову , розроблену Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України, яка підвищує щомісячні доплати для непрацездатних членів сімей Героїв Небесної Сотні.

З 1 грудня 2025 року щомісячна доплата до пенсії у разі втрати годувальника складе 12 971 грн. Нині ці виплати становлять 5000 грн, 6500 грн або 8000 грн залежно від кількості утриманців, і були встановлені ще у 2014 році.

. З 1 січня 2026 року виплата при народженні дитини становитиме 50 тисяч гривень. Також раніше Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає збільшення державної підтримки при народженні дитини та під час догляду за неюЗ 1 січня 2026 року виплата при народженні дитини становитиме

Ця сума є одноразовою допомогою при народженні першої дитини та кожної наступної дитини. Уряд очікує, що ці зміни посилять підтримку батьків і створять сучасні умови, які дозволять поєднувати материнство або батьківство з роботою.

