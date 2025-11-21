0 800 307 555
укр
Виплати 6500 грн для українців: хто і коли може отримати (деталі)

Особисті фінанси
120
Відсьогодні стартує прийом заявок на виплату 6500 грн для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах.
Про це повідомила премʼєр-міністр України, Юлія Свириденко.
Ця програма діє в рамках Зимової підтримки. Отримати виплату можуть:
  • діти під опікою чи піклуванням;
  • ⁠діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю);
  • ⁠люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб;
  • діти з числа ВПО, які отримують виплату на проживання;
  • діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років;
  • одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

Де отримати

Отримати допомогу можна у два способи — онлайн через застосунок «Дія» або офлайн у відділенні Пенсійного фонду.
Нарахування здійснює Пенсійний фонд України.

Куди прийдуть кошти

Кошти надійдуть на поточний рахунок із спеціальним режимом використання (якщо він відкритий у банку), або на Дія.Картку.
Їх можна витратити протягом 180 днів з моменту зарахування на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.
Уряд ухвалив постанову, розроблену Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України, яка підвищує щомісячні доплати для непрацездатних членів сімей Героїв Небесної Сотні.
З 1 грудня 2025 року щомісячна доплата до пенсії у разі втрати годувальника складе 12 971 грн. Нині ці виплати становлять 5000 грн, 6500 грн або 8000 грн залежно від кількості утриманців, і були встановлені ще у 2014 році.
Також раніше Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає збільшення державної підтримки при народженні дитини та під час догляду за нею. З 1 січня 2026 року виплата при народженні дитини становитиме 50 тисяч гривень.
Ця сума є одноразовою допомогою при народженні першої дитини та кожної наступної дитини. Уряд очікує, що ці зміни посилять підтримку батьків і створять сучасні умови, які дозволять поєднувати материнство або батьківство з роботою.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
КабмінГроші
Розраховуйте на
