Минулого року кількість українських мігрантів за кордоном зросла: регулятор назвав причини

У 2025 році кількість українських мігрантів за кордоном зростала на тлі складної безпекової ситуації в Україні.

Про це сказано в Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України.

За даними ООН, станом на 11 грудня 2025 року за межами України перебували 5,9 млн осіб. Зменшення чисельності на 20,5 тис. осіб порівняно з даними на 14 листопада пов’язане з технічним переглядом статистики щодо тимчасового захисту в Польщі.

Загалом в осінньо-зимовий період кількість мігрантів зросла на 161 тис. осіб, насамперед через погіршення умов життя внаслідок обстрілів інфраструктури.

За результатами опитування Міжнародної організації з міграції, 54% внутрішньо переміщених осіб орендують житло, при цьому половина з них витрачає на оренду 30% або більше свого доходу.

Значну частку серед ВПО становлять пенсіонери (34%) та безробітні (18%).

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що за словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, на консульському обліку за кордоном перебувають приблизно 8,5 мільйона українців. Водночас реальна кількість громадян України за межами держави є значно більшою.

«11 мільйонів громадян України виїхали за кордон. 11! Я отримав офіційну відповідь від МЗС — там 8,5 мільйона громадян. Але ми розуміємо, що частина не стає на консульський облік, тому органи влади України їх не бачать», — зазначив Лубінець.

Національний банк прогнозує початок повернення біженців в Україну з 2027 року. Передбачається, що у 2026 році відплив мігрантів триватиме схожими з цьогорічними темпами (близько 0,2 млн осіб), тоді як квітневий прогноз передбачав повернення 0,2 млн осіб. Чисте повернення розпочнеться лише у 2027 році (близько 0,1 млн осіб, у попередньому прогнозі — 0,5 млн осіб).

