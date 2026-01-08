0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Минулого року кількість українських мігрантів за кордоном зросла: регулятор назвав причини

Особисті фінанси
103
Минулого року кількість українських мігрантів за кордоном зросла: регулятор назвав причини
Минулого року кількість українських мігрантів за кордоном зросла: регулятор назвав причини
У 2025 році кількість українських мігрантів за кордоном зростала на тлі складної безпекової ситуації в Україні.
Про це сказано в Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України.
Минулого року кількість українських мігрантів за кордоном зросла: регулятор назвав причини
За даними ООН, станом на 11 грудня 2025 року за межами України перебували 5,9 млн осіб. Зменшення чисельності на 20,5 тис. осіб порівняно з даними на 14 листопада пов’язане з технічним переглядом статистики щодо тимчасового захисту в Польщі.
Загалом в осінньо-зимовий період кількість мігрантів зросла на 161 тис. осіб, насамперед через погіршення умов життя внаслідок обстрілів інфраструктури.
За результатами опитування Міжнародної організації з міграції, 54% внутрішньо переміщених осіб орендують житло, при цьому половина з них витрачає на оренду 30% або більше свого доходу.
Значну частку серед ВПО становлять пенсіонери (34%) та безробітні (18%).
Читайте також
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що за словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, на консульському обліку за кордоном перебувають приблизно 8,5 мільйона українців. Водночас реальна кількість громадян України за межами держави є значно більшою.
«11 мільйонів громадян України виїхали за кордон. 11! Я отримав офіційну відповідь від МЗС — там 8,5 мільйона громадян. Але ми розуміємо, що частина не стає на консульський облік, тому органи влади України їх не бачать», — зазначив Лубінець.
Національний банк прогнозує початок повернення біженців в Україну з 2027 року. Передбачається, що у 2026 році відплив мігрантів триватиме схожими з цьогорічними темпами (близько 0,2 млн осіб), тоді як квітневий прогноз передбачав повернення 0,2 млн осіб. Чисте повернення розпочнеться лише у 2027 році (близько 0,1 млн осіб, у попередньому прогнозі — 0,5 млн осіб).
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems