Скільки українців насправді виїхали за кордон

Особисті фінанси
56
Скільки українців насправді виїхали з країни і чому дані відрізняються.
Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю Дмитру Гордону.
За словами омбудсмана, він отримав офіційну відповідь від МЗС, згідно з якою на консульському обліку за кордоном перебувають приблизно 8,5 мільйона українців. Водночас реальна кількість громадян України за межами держави є значно більшою.
«11 мільйонів громадян України виїхали за кордон. 11! Я сьогодні отримав офіційну відповідь від МЗС — там 8,5 мільйона громадян. Але ми розуміємо, що частина не стає на консульський облік, тому органи влади України їх не бачать», — зазначив Лубінець.
Це ускладнює формування точної статистики та планування державної політики щодо громадян за кордоном.
Омбудсман також зазначив, що різниця між офіційними та фактичними даними має важливе значення для:
  • соціального захисту,
  • виборчих прав,
  • консульської допомоги,
  • подальшої реінтеграції українців, які плануватимуть повернення додому.
Нагадаємо, за даними Агентства ООН у справах біженців, з грудня 2022-го по листопад 2025-го кількість українських біженців у Європі зменшилася на 1,37 млн. Зокрема, наприкінці першого року російського вторгнення у країнах ЄС нараховували 7,90 млн українців, які рятувалися від війни. За межами Європи біженців з України було 350 тисяч.
З середини минулого року кількість українців, які виїжджали до Європи через війну, знову почала зростати: червень 2024-го — 6 млн біженців, грудень — 6,25 млн.
На середину поточного року (червень 2025) кількість українських біженців у Європі зросла до 6,26 млн, а станом на листопад їх нарахували уже 6,53 млн. Більший показник був лише майже три роки тому — у грудні 2022-го.
Водночас Національний банк прогнозує початок повернення біженців в Україну з 2027 року.
Початок поступового повернення українських мігрантів очікується ще до кінця прогнозного горизонту, однак швидкість зворотної міграції залежатиме від безпекових ризиків. Збереження високих безпекових ризиків, зокрема обстріли рф усієї території України та теракти проти цивільного населення, зумовлювали помірний відплив мігрантів за кордон.

Прогноз НБУ

Водночас припущення на 2025 рік залишаються незмінними: очікується чистий відплив близько 0,2 млн осіб за кордон.
Передбачається, що у 2026 році відплив мігрантів триватиме схожими з цьогорічними темпами (близько 0,2 млн осіб), тоді як квітневий прогноз передбачав повернення 0,2 млн осіб.
