Як змінювалася кількість українських біженців у Європі за 4 роки великої війни Сьогодні 08:33

За даними Агентства ООН у справах біженців, з грудня 2022-го по листопад 2025-го кількість українських біженців у Європі зменшилася на 1,37 млн. Зокрема, наприкінці першого року російського вторгнення у країнах ЄС нараховували 7,90 млн українців, які рятувалися від війни. За межами Європи біженців з України було 350 тисяч.

Станом на червень 2023 року кількість українських біженців у Європі зменшилася до 5,94 млн, а під кінець року становила 5,98 млн. Це можна пояснити тим, що на другий рік вторгнення частина українців все ж таки вирішили повернутися в Україну.

З середини минулого року кількість українців, які виїжджали до Європи через війну, знову почала зростати: червень 2024-го — 6 млн біженців, грудень — 6,25 млн.

На середину поточного року (червень 2025) кількість українських біженців у Європі зросла до 6,26 млн, а станом на листопад їх нарахували уже 6,53 млн. Більший показник був лише майже три роки тому — у грудні 2022-го.

Можна припустити, що на зростаючу тенденцію виїзду українців за кордон цього року вплинув ухвалений Радою закон, який дозволяє виїжджати чоловікам віком від 18 до 22 років включно навіть під час воєнного стану та загальної мобілізації.

Водночас за межами країн ЄС була дещо інша тенденція: до грудня 2023-го кількість біженців зросла з 350 тисяч до 470 тисяч, а потім залишалася сталою до червня 2025 року — 560 тисяч. У листопаді цього року за межами Європи нарахували 550 тисяч українських біженців.

Слово і Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.