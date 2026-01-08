0 800 307 555
Лідери продажів авто на вторинному ринку України (інфографіка)

Технології&Авто
31
Минулий 2025 рік для внутрішніх перепродажів вживаних автомобілів став періодом певної корекції. Загалом українці уклали 895 593 угоди купівлі-продажу, що на 18,9% менше, ніж у 2024 році. Ринок дещо скоротився, але не втратив своєї динаміки.
Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.
Особливо цікавим став грудень, який показав аномальне зростання — майже 80 тисяч угод. Формально це виглядає як «плюс 110%» порівняно з груднем 2024-го, проте варто врахувати контекст: торік у цей період сервісні центри МВС мали серйозні технічні проблеми з базами даних, через що реєстрації майже не проводилися.
Інфографіка: eauto.org.ua
Рейтинг марок

У заліку брендів Volkswagen залишається недосяжним лідером уже багато років поспіль. Renault впевнено тримає друге місце, проте позаду постійно видно ВАЗ.
Присутність BMW у рейтингу вище за Skoda та Toyota виглядає як виклик логіці. За BMW йде ціла когорта фанатів Audi та Mercedes-Benz, яких виявилося більше, ніж покупців Ford чи Hyundai.
Інфографіка: eauto.org.ua
Рейтинг моделей

Серед конкретних моделей лідером залишається Volkswagen Passat. Одразу за ним — Daewoo Lanos, який продовжує залишатися популярним «вхідним квитком» у світ власного авто. Skoda Octavia та Volkswagen Golf підтверджують, що універсальність і перевірена конструкція залишаються ключовими факторами вибору.
У другій половині десятки розташувалися Renault Megane, BMW 5 Series та 3 Series, Ford Focus, Audi A6 та Opel Astra.
Інфографіка: eauto.org.ua
Сегмент дорогих екзотичних автомобілів у 2025 році також показав активність. Найпопулярнішою преміальною маркою залишився Porsche — понад три тисячі одиниць змінили власників.
Серед рідкісних автомобілів українці перепродали понад сотню Bentley і пів сотні Rolls-Royce.
«Італійський стиль представляли півтори сотні Maserati та два десятки Lamborghini. Для любителів британської вишуканості знайшлося два десятки Aston Martin, а справжніми гурманами стали троє нових власників McLaren та одинадцять поціновувачів Ferrari. Навіть такий ультрапреміум як Maybach знайшов п’ятьох покупців», — розповіли аналітики.
За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
Авто
