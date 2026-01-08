У 2025 році зарплати зростали повільніше, ніж у 2024 — НБУ Сьогодні 13:04 — Особисті фінанси

У 2025 році зарплати зростали повільніше, ніж у 2024 — НБУ

Брак робочої сили в Україні поступово зменшується, однак все одно залишається значним, що підтримує зростання заробітних плат як у номінальному, так і в реальному вимірі.

Про це сказано в Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України.

Ситуація на ринку праці

Річне зростання пропозиції праці продовжує випереджати попит, що сприяє скороченню дефіциту кадрів. Водночас кадрові проблеми залишаються одним із ключових викликів для бізнесу.

Графіки: НБУ

За даними Work.ua, у грудні 2025 року в середньому припадало 1,8 кандидата на одну вакансію, що перевищує середньорічний показник у 1,5. Попри це, дефіцит працівників зберігався у низці галузей, зокрема:

робітничі спеціальності — 1,3 кандидата на вакансію;

роздрібна торгівля — 1,4;

фінанси — 1,5;

логістика та сільське господарство — по 1,6.

Зростання зарплат

Зростання зарплат у 2025 році продовжувалося, однак темпи були нижчими, ніж роком раніше. За даними Пенсійного фонду України, у листопаді реальні зарплати зросли на 3,4% у річному вимірі.

Державна служба статистики повідомляє, що середня зарплата у листопаді 2025 року становила 27,2 тис. грн. Водночас за даними Work.ua, медіанна пропонована зарплата в грудні зросла на 22% р/р — до 27,5 тис. грн.

Графіки: НБУ

Держстат відновила публікацію місячних даних про середні зарплати, які в середньому на 26% перевищують показники Пенсійного фонду за січень-листопад 2025 року. У НБУ пояснюють це зростанням частки зарплат, що перевищують максимальну базу для нарахування ЄСВ (20 мінімальних зарплат), що впливає на статистику ПФУ.

Виклики для бізнесу

Опитування свідчать, що для бізнесу ключовими проблемами залишаються дефіцит кадрів, необхідність підвищення зарплат і безпекові ризики.

Графіки: НБУ

Нагадаємо, на думку економіста Олега Гетмана, середня зарплата в Україні досягне європейського розміру у 1000 доларів не раніше аніж за 3−4 роки. За його словами, середня зарплата в Україні буде зростати поступово, приблизно нинішніми темпами — на 15−20% на рік.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.