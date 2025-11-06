0 800 307 555
В Україні активізувалися шахраї з «допомогою» в держпослугах: як працює схема

Останнім часом почастішали випадки шахрайства, пов’язані з оформленням державних послуг, зокрема в сервісних центрах МВС.
Зловмисники пропонують «швидко вирішити питання» — зареєструвати авто, отримати або замінити посвідчення водія, «поставити в чергу» без очікування, зате із передплатою, зазначають у ГСЦ МВС.

Як працює схема

  • Шахраї створюють фейкові сторінки, копіюють логотипи та стиль офіційних ресурсів, щоб виглядати представниками сервісного центру.
  • Далі пропонують «допомогу» та одразу вимагають передоплату, надсилаючи номер приватної банківської картки.
  • Після отримання коштів — зникають. Тож люди залишаються без послуги і без грошей.

Чому на це досі ведуться

Такі схеми розраховані на тих, хто поспішає або не має часу розбиратися з офіційними процедурами. Шахраї переконують, що «мають доступ до реєстрів» або можуть «прискорити процес без черг». Насправді вони не мають жодних зв’язків із державними установами.
Важливо пам’ятати: жодна державна установа, зокрема сервісні центри МВС, не приймає оплату на особисті банківські картки. Усі платежі здійснюються лише через офіційні рахунки, банки та державні портали.
У МВС радять користуватися лише офіційними ресурсами:
  • сайтом Головного сервісного центру МВС — hsc.gov.ua;
  • Електронним кабінетом водія;
  • застосунком «Дія».
Це єдині надійні канали для оформлення документів і отримання послуг.
Що робити, якщо натрапили на шахраїв

  • Не здійснюйте оплату на приватні картки.
  • Не передавайте свої особисті дані в чатах і соцмережах.
  • Повідомте про підозрілу діяльність Кіберполіції через форму: https://ticket.cyberpolice.gov.ua/
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
