В Україні активізувалися шахраї з «допомогою» в держпослугах: як працює схема

Останнім часом почастішали випадки шахрайства, пов’язані з оформленням державних послуг, зокрема в сервісних центрах МВС.

Зловмисники пропонують «швидко вирішити питання» — зареєструвати авто, отримати або замінити посвідчення водія, «поставити в чергу» без очікування, зате із передплатою, зазначають у ГСЦ МВС.

Як працює схема

Шахраї створюють фейкові сторінки, копіюють логотипи та стиль офіційних ресурсів, щоб виглядати представниками сервісного центру.

Далі пропонують «допомогу» та одразу вимагають передоплату, надсилаючи номер приватної банківської картки.

Після отримання коштів — зникають. Тож люди залишаються без послуги і без грошей.

Чому на це досі ведуться

Такі схеми розраховані на тих, хто поспішає або не має часу розбиратися з офіційними процедурами. Шахраї переконують, що «мають доступ до реєстрів» або можуть «прискорити процес без черг». Насправді вони не мають жодних зв’язків із державними установами.

Важливо пам’ятати: жодна державна установа, зокрема сервісні центри МВС, не приймає оплату на особисті жодна державна установа, зокрема сервісні центри МВС, не приймає оплату на особисті банківські картки . Усі платежі здійснюються лише через офіційні рахунки, банки та державні портали.

У МВС радять користуватися лише офіційними ресурсами:

сайтом Головного сервісного центру МВС — hsc.gov.ua;

Електронним кабінетом водія;

застосунком «Дія».

Це єдині надійні канали для оформлення документів і отримання послуг.

Що робити, якщо натрапили на шахраїв

Не здійснюйте оплату на приватні картки.

Не передавайте свої особисті дані в чатах і соцмережах.

Повідомте про підозрілу діяльність Кіберполіції через форму: https://ticket.cyberpolice.gov.ua/

