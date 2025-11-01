Як захистити кошти від шахраїв: базові правила фінансової безпеки Сьогодні 12:05 — Особисті фінанси

Зловмисники вигадують дедалі витонченіші способи обману, щоб заволодіти чужими грошима. Аби вберегти свої заощадження, необхідно знати базові правила безпеки.

Фахівці «Фінкульту» розповіли , як захистити свої гроші від шахраїв.

Не повідомляйте конфіденційну інформацію

Основне правило — не розголошуйте стороннім особам дані, які допоможуть отримати доступ до ваших фінансів.

PIN-код, CVV/CVC-код (три цифри на звороті картки), термін дії картки, паролі від онлайн-банкінгу, одноразові коди з SMS чи push-повідомлень — це інформація, яку працівники банку ніколи не запитують під час дзвінків або в повідомленнях.

Якщо отримали подібний запит — негайно припиніть спілкування.

Захистіть свої пристрої та облікові записи

Вигадайте складні паролі для входу в онлайн-банкінг та використовуйте двофакторну автентифікацію.

Фахівці радять не зберігати важливі паролі у браузерах або на пристроях без додаткового захисту, а також не заходити в онлайн-банкінг, користуючись відкритими Wi-Fi мережами.

Встановіть антивірусне програмне забезпечення та регулярно оновлюйте операційну систему.

Перевіряйте банкомати та POS-термінали

Будьте уважні, користуючись банкоматами та POS-терміналами. Зловмисники можуть встановити на них спеціальні пристрої (скімери), які зчитують інформацію з магнітної стрічки картки.

Також шахраї встановлюють приховані камери або фальшиві клавіатури для підглядання PIN-коду.

Перед використанням банкомата перевірте його на наявність сторонніх пристроїв, прикривайте клавіатуру під час введення PIN-коду та, за можливості, використовуйте безконтактну оплату.

Захист під час онлайн-платежів

Перевіряйте URL-адресу сайту на наявність «https://» та надійного сертифікату безпеки.

Експерти радять не переходити за сумнівними посиланнями з електронних листів чи повідомлень.

Для покупок онлайн використовуйте окрему картку з обмеженим лімітом, встановіть обмеження на зняття готівки та операції в інтернеті й активуйте сповіщення про всі транзакції.

У разі втрати картки або підозри на шахрайство:

заблокуйте картку через мобільний застосунок або зверніться до банку;

повідомте про інцидент службу підтримки банку;

не реагуйте на дзвінки чи повідомлення від невідомих осіб.

