0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як захистити кошти від шахраїв: базові правила фінансової безпеки

Особисті фінанси
37
Як захистити кошти від шахраїв: базові правила фінансової безпеки
Як захистити кошти від шахраїв: базові правила фінансової безпеки
Зловмисники вигадують дедалі витонченіші способи обману, щоб заволодіти чужими грошима. Аби вберегти свої заощадження, необхідно знати базові правила безпеки.
Фахівці «Фінкульту» розповіли, як захистити свої гроші від шахраїв.

Не повідомляйте конфіденційну інформацію

Основне правило — не розголошуйте стороннім особам дані, які допоможуть отримати доступ до ваших фінансів.
Читайте також
PIN-код, CVV/CVC-код (три цифри на звороті картки), термін дії картки, паролі від онлайн-банкінгу, одноразові коди з SMS чи push-повідомлень — це інформація, яку працівники банку ніколи не запитують під час дзвінків або в повідомленнях.
Якщо отримали подібний запит — негайно припиніть спілкування.

Захистіть свої пристрої та облікові записи

Вигадайте складні паролі для входу в онлайн-банкінг та використовуйте двофакторну автентифікацію.
Фахівці радять не зберігати важливі паролі у браузерах або на пристроях без додаткового захисту, а також не заходити в онлайн-банкінг, користуючись відкритими Wi-Fi мережами.
Встановіть антивірусне програмне забезпечення та регулярно оновлюйте операційну систему.

Перевіряйте банкомати та POS-термінали

Будьте уважні, користуючись банкоматами та POS-терміналами. Зловмисники можуть встановити на них спеціальні пристрої (скімери), які зчитують інформацію з магнітної стрічки картки.
Читайте також
Також шахраї встановлюють приховані камери або фальшиві клавіатури для підглядання PIN-коду.
Перед використанням банкомата перевірте його на наявність сторонніх пристроїв, прикривайте клавіатуру під час введення PIN-коду та, за можливості, використовуйте безконтактну оплату.

Захист під час онлайн-платежів

Перевіряйте URL-адресу сайту на наявність «https://» та надійного сертифікату безпеки.
Експерти радять не переходити за сумнівними посиланнями з електронних листів чи повідомлень.
Читайте також
Для покупок онлайн використовуйте окрему картку з обмеженим лімітом, встановіть обмеження на зняття готівки та операції в інтернеті й активуйте сповіщення про всі транзакції.
У разі втрати картки або підозри на шахрайство:
  • заблокуйте картку через мобільний застосунок або зверніться до банку;
  • повідомте про інцидент службу підтримки банку;
  • не реагуйте на дзвінки чи повідомлення від невідомих осіб.
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems