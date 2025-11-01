Як захистити кошти від шахраїв: базові правила фінансової безпеки
Зловмисники вигадують дедалі витонченіші способи обману, щоб заволодіти чужими грошима. Аби вберегти свої заощадження, необхідно знати базові правила безпеки.
Фахівці «Фінкульту» розповіли, як захистити свої гроші від шахраїв.
Не повідомляйте конфіденційну інформацію
Основне правило — не розголошуйте стороннім особам дані, які допоможуть отримати доступ до ваших фінансів.
PIN-код, CVV/CVC-код (три цифри на звороті картки), термін дії картки, паролі від онлайн-банкінгу, одноразові коди з SMS чи push-повідомлень — це інформація, яку працівники банку ніколи не запитують під час дзвінків або в повідомленнях.
Якщо отримали подібний запит — негайно припиніть спілкування.
Захистіть свої пристрої та облікові записи
Вигадайте складні паролі для входу в онлайн-банкінг та використовуйте двофакторну автентифікацію.
Фахівці радять не зберігати важливі паролі у браузерах або на пристроях без додаткового захисту, а також не заходити в онлайн-банкінг, користуючись відкритими Wi-Fi мережами.
Встановіть антивірусне програмне забезпечення та регулярно оновлюйте операційну систему.
Перевіряйте банкомати та POS-термінали
Будьте уважні, користуючись банкоматами та POS-терміналами. Зловмисники можуть встановити на них спеціальні пристрої (скімери), які зчитують інформацію з магнітної стрічки картки.
Також шахраї встановлюють приховані камери або фальшиві клавіатури для підглядання PIN-коду.
Перед використанням банкомата перевірте його на наявність сторонніх пристроїв, прикривайте клавіатуру під час введення PIN-коду та, за можливості, використовуйте безконтактну оплату.
Захист під час онлайн-платежів
Перевіряйте URL-адресу сайту на наявність «https://» та надійного сертифікату безпеки.
Експерти радять не переходити за сумнівними посиланнями з електронних листів чи повідомлень.
Для покупок онлайн використовуйте окрему картку з обмеженим лімітом, встановіть обмеження на зняття готівки та операції в інтернеті й активуйте сповіщення про всі транзакції.
У разі втрати картки або підозри на шахрайство:
- заблокуйте картку через мобільний застосунок або зверніться до банку;
- повідомте про інцидент службу підтримки банку;
- не реагуйте на дзвінки чи повідомлення від невідомих осіб.
