0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Не вірте онлайн-перевіркам: як шахраї дурять українців під час купівлі авто

Технології&Авто
15
Не вірте онлайн-перевіркам: як шахраї дурять українців під час купівлі авто
Не вірте онлайн-перевіркам: як шахраї дурять українців під час купівлі авто
При купівлі автомобіля через інтернет варто бути дуже обачними, адже часто під вигідні пропозиції маскуються саме шахраї. Низька ціна, документи в PDF і «посилання на перевірку в реєстрах» — усе це трюки, щоб викликати довіру й швидко отримати ваші гроші.
Так, у пошуках вигідного варіанту в мережі можна натрапити на шахраїв, які обіцяють швидку онлайн-перевірку автомобіля за всіма реєстрами та навіть готові надати відповідні документи.
Проте у Головному сервісному центрі МВС наголошують — жодної офіційної перевірки автомобіля онлайн наразі не передбачено.

Популярні схеми шахраїв

Зловмисники надсилають фото документів, запевняють, що авто «перевірене онлайн», а для більшої довіри додають скан-копії з печатками та підписами. Щоб переконати жертву, вони можуть давати посилання нібито на офіційні державні сайти.
Головний сервісний центр МВС і кіберполіція попереджають: жоден PDF чи онлайн-витяг не гарантує достовірність інформації. Відкрита інформація не включає дані про арешти, обтяження чи обмеження — і навіть нотаріуси не завжди мають повний доступ до всіх реєстрів.

Як безпечно перевірити автомобіль

Користуйтесь лише офіційними сервісами МВС:
  • перевірка інформації з державних реєстрів;
  • підтвердження відсутності арештів, застав та обмежень;
  • звірка VIN-коду та номеру кузова;
  • підтвердження легальності авто;
  • проведення перереєстрації на нового власника.
У сервісних центрах також можна зробити експертне дослідження авто: перевірку номерів транспортного засобу та реєстраційних документів. Це допомагає виявити підробки, зміну номерів вузлів або документів.
У ГСЦ МВС закликали не довіряти сумнівним сайтам і посередникам, які видають себе за сервісні центри МВС. Офіційний державний сервіс завжди має домен «gov.ua», а в соцмережах — синю галочку, що підтверджує верифікований акаунт.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоГроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems