Не вірте онлайн-перевіркам: як шахраї дурять українців під час купівлі авто Сьогодні 19:29

При купівлі автомобіля через інтернет варто бути дуже обачними, адже часто під вигідні пропозиції маскуються саме шахраї. Низька ціна, документи в PDF і «посилання на перевірку в реєстрах» — усе це трюки, щоб викликати довіру й швидко отримати ваші гроші.

Так, у пошуках вигідного варіанту в мережі можна натрапити на шахраїв, які обіцяють швидку онлайн-перевірку автомобіля за всіма реєстрами та навіть готові надати відповідні документи.

Проте у Головному сервісному центрі МВС наголошують — жодної офіційної перевірки автомобіля онлайн наразі не передбачено.

Популярні схеми шахраїв

Зловмисники надсилають фото документів, запевняють, що авто «перевірене онлайн», а для більшої довіри додають скан-копії з печатками та підписами. Щоб переконати жертву, вони можуть давати посилання нібито на офіційні державні сайти.

Головний сервісний центр МВС і кіберполіція попереджають: жоден PDF чи онлайн-витяг не гарантує достовірність інформації. Відкрита інформація не включає дані про арешти, обтяження чи обмеження — і навіть нотаріуси не завжди мають повний доступ до всіх реєстрів.

Як безпечно перевірити автомобіль

Користуйтесь лише офіційними сервісами МВС:

перевірка інформації з державних реєстрів;

підтвердження відсутності арештів, застав та обмежень;

звірка VIN-коду та номеру кузова;

підтвердження легальності авто;

проведення перереєстрації на нового власника.

У сервісних центрах також можна зробити експертне дослідження авто: перевірку номерів транспортного засобу та реєстраційних документів. Це допомагає виявити підробки, зміну номерів вузлів або документів.

У ГСЦ МВС закликали не довіряти сумнівним сайтам і посередникам, які видають себе за сервісні центри МВС. Офіційний державний сервіс завжди має домен «gov.ua», а в соцмережах — синю галочку, що підтверджує верифікований акаунт.

