Скільки коштує паркомісце: ТОП-10 міст з найдрожчими місцями в Україні

Проблема з паркуванням поблизу житлових комплексів є в багатьох українських містах. Хоч сучасні будинки найчастіше зводять з підземними паркінгами, місць для паркування авто все одно залишається не достатньо.
Про це пишуть експерти OLX Нерухомість, які дослідили, яку частку від медіанної вартості однокімнатної квартири на вторинному ринку займає вартість купівлі паркінгу.
Паркомісця рідко перевищують вартість повноцінної квартири, але деяких регіонах їхня ціна наближається до вартості житла на вторинному ринку.
Наприклад, у Дніпрі паркомісце коштує близько 861 тис. грн (20,7 тис. USD), тоді як однокімнатну квартиру можна знайти за 1,1 млн грн (бл. 26,5 тис. USD).
У Києві, де найбільший ринок продажу паркомісць, медіанна вартість місця на паркінгу становить понад 1 млн грн (25 тис. USD), що є приблизно 33% від медіанної вартості однокімнатної квартири (3,1 млн грн або 75 тис. USD).
У Львові та Ужгороді, де медіанна вартість однокімнатної квартири становить понад 2 млн грн, паркомісце коштує майже однаково — 697 тис. грн (15 тис. USD), що становить третину від вартості житла.
Водночас у Харкові, де вартість купівлі житла одна з найнижчих (857 тис. грн), купівля паркомісця становить 50% від вартості квартири — 418 тис. грн, або понад 10 тис. USD. У решті обласних центрів ціни також коливаються від 400 до 500 тис. грн.
В серпні 2025 року кількість оголошень про продаж паркомісць майже не змінилась, у той час як кількість відгуків зросла на 23%. Це стало однією з причин, що штовхає ціни вгору. За останній рік медіанна вартість купівлі паркомісця в країні зросла на 8%.
Попит на купівлю паркомісць суттєво перевищує пропозицію. Особливо це помітно у великих містах, таких як Київ, Львів та Одеса, де загалом найбільше пропозицій продажу. Попит пожвавлює й те, що підземні паркінги виступають як укриття, де відносно безпечно й комфортно можна перечекати тривогу.
