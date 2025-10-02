Great Wall представив електричний кросовер 02.10.2025, 00:47 — Технології&Авто

Марка Ora, яка входить до складу Great Wall, повністю розкрила дизайн компактного електричного кросоверапаркетника. Очікується, що модель запропонують з єдиним двигуном на передній осі.

Зовнішність Ora 5 виконана в стилі нинішнього бестселера марки — хетчбека Good Cat. Електромобілю дісталися аналогічні круглі фари та вбудована безпосередньо у багажні двері смужка задніх ліхтарів. Втім, кузов у ​​Ora 5 все ж таки свій. Крім того, кросовер запропонують із лідаром над лобовим склом.

А ще кросовер помітно більший за хетчбек. Довжина Ora 5 складає 4471 мм, ширина — 1833 мм, висота — 1641 мм, колісна база — 2720 мм. Для порівняння, габарити актуального Ora Goot Cat: 4235/1825/1596 мм, відстань між осями — 2650 мм. Як і хетч, кросовер має 18-дюймові диски.

Усередині Ora 5 теж наслідує хетчбек. Тут двоспицеве ​​кермо, окремі екрани панелі приладів та мультимедіа. При цьому кросовер отримав повноцінний двоповерховий центральний тунель, у верхній частині якого знаходяться майданчик для бездротової зарядки та пара неприкритих підсклянників.

Кросовер сертифікований з єдиним електродвигуном потужністю 204 к.с. Найімовірніше, він розташований на передній осі. Про батарею даних ще немає. На домашній ринок Ora 5 має вийти найближчим часом.

