Great Wall представив електричний кросовер

23
Great Wall представив електричний кросовер
Great Wall представив електричний кросовер, Фото: autogeek.com.ua
Марка Ora, яка входить до складу Great Wall, повністю розкрила дизайн компактного електричного кросоверапаркетника. Очікується, що модель запропонують з єдиним двигуном на передній осі.
Зовнішність Ora 5 виконана в стилі нинішнього бестселера марки — хетчбека Good Cat. Електромобілю дісталися аналогічні круглі фари та вбудована безпосередньо у багажні двері смужка задніх ліхтарів. Втім, кузов у ​​Ora 5 все ж таки свій. Крім того, кросовер запропонують із лідаром над лобовим склом.
А ще кросовер помітно більший за хетчбек. Довжина Ora 5 складає 4471 мм, ширина — 1833 мм, висота — 1641 мм, колісна база — 2720 мм. Для порівняння, габарити актуального Ora Goot Cat: 4235/1825/1596 мм, відстань між осями — 2650 мм. Як і хетч, кросовер має 18-дюймові диски.
Фото: autogeek.com.ua
Фото: autogeek.com.ua
Усередині Ora 5 теж наслідує хетчбек. Тут двоспицеве ​​кермо, окремі екрани панелі приладів та мультимедіа. При цьому кросовер отримав повноцінний двоповерховий центральний тунель, у верхній частині якого знаходяться майданчик для бездротової зарядки та пара неприкритих підсклянників.
Кросовер сертифікований з єдиним електродвигуном потужністю 204 к.с. Найімовірніше, він розташований на передній осі. Про батарею даних ще немає. На домашній ринок Ora 5 має вийти найближчим часом.
За матеріалами:
Autogeek
