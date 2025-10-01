OpenAI представила нову модель генерації відео Sora 2 Сьогодні 22:51 — Технології&Авто

OpenAI представила нову модель генерації відео Sora 2

Компанія OpenAI оголосила про запуск Sora 2 — оновленої моделі штучного інтелекту для генерації відео та аудіо, яка створює ще більш реалістичні відеокліпи.

На відміну від попередньої версії, нова система створює довгі відеоролики з плавними переходами між сценами та зберігає реалістичну фізику рухів. У Sora 2 усунено проблеми з деформацією об’єктів і їх некоректним переміщенням, що дозволяє відтворювати складні дії, зокрема спортивні трюки, відповідно до законів фізики.

Модель також підтримує точну синхронізацію звуку з відеорядом. Діалоги, фонові шуми та звукові ефекти узгоджуються з візуальним рядом, що робить сцени більш реалістичними. Крім того, Sora 2 може інтегрувати у згенероване середовище реальних людей чи інших персонажів. Для цього достатньо записати короткий відео- та аудіозапис з потрібним об’єктом, після чого він може бути вставлений у будь-яку сцену у вигляді камео, зберігаючи природний вигляд і голос.

Разом із моделлю компанія представила мобільний застосунок Sora для iOS. У ньому користувачі можуть створювати та редагувати відео, а також ділитися ними. Додаток містить інструменти для контролю контенту, обмеження для підлітків і механізми захисту від насильницьких матеріалів.

Наразі застосунок Sora доступний лише у США та Канаді. Для використання потрібне запрошення від компанії. Користувач, який отримав доступ, може запросити ще чотирьох людей. Інформації про його запуск на Android поки немає.

Sora 2 спочатку буде доступна безкоштовно, з великими обмеженнями на початку, щоб користувачі могли вільно досліджувати її можливості. Окрім цього, підписники ChatGPT Pro також зможуть використовувати експериментальну, більш якісну модель Sora 2 Pro на sora.com (а пізніше і в додатку Sora). Компанія також планує випустити Sora 2 в API.

