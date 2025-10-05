0 800 307 555
OpenAI готує інтеграцію реклами в ChatGPT

Технології&Авто
22
OpenAI, розробник ChatGPT, готується до запуску реклами у своєму популярному чат-боті. Компанія вже формує внутрішню команду з реклами під керівництвом Фіджі Сімо, нової очільниці напрямку додатків. Вона приєдналася минулого місяця після роботи на посаді CEO Instacart і керівниці застосунку Facebook.
Про це повідомляє E4m.
Сімо активно шукає топ-менеджера, який керуватиме монетизаційною стратегією OpenAI, включно з рекламою та підписками. Відомо, що вона вже провела переговори з кількома кандидатами.
Паралельно компанія відкрила вакансії для технічних спеціалістів, серед яких інженер з Growth Paid Marketing Platform, що свідчить про плани зі створення рекламних інструментів, інтеграції з великими мережами та запуску систем атрибуції в реальному часі.
Масштаб ринку величезний: у ChatGPT близько 700 мільйонів користувачів у світі, але лише 20 мільйонів із них мають платні підписки.
Хоча у 2025 році OpenAI отримала $12,7 млрд доходу — утричі більше, ніж у 2024-му, витрати компанії досі перевищують прибутки. Саме тому реклама може стати ключовим інструментом для фінансового зростання.
Втім, у компанії наголошують, що інтеграція відбуватиметься обережно.
Керівник ChatGPT Нік Терлі в інтерв’ю The Verge зазначив, що реклама має бути «дуже продуманою та доречною», щоб не зіпсувати користувацький досвід.
За матеріалами:
Корреспондент.net
