Nvidia інвестує $100 млрд в OpenAI

Виробник чипів Nvidia оголосив про плани інвестувати до $100 млрд в OpenAI та одночасно постачати компанії свої дата-центрові системи. Це створює безпрецедентний альянс двох провідних гравців на ринку штучного інтелекту.

Про це пише Reuters.

Що передбачає угода

Nvidia отримає частку акцій в OpenAI — але не матиме права голосу, своєю чергою OpenAI використає інвестиції для закупівлі обладнання Nvidia, зокрема для дата-центрів, які постачатиме техногігант.

Компанії підписали лист про наміри, за яким до 2026 року планується встановити щонайменше 10 ГВт обчислювальних потужностей Nvidia для OpenAI. Це еквівалент енергоспоживання понад восьми млн американських домогосподарств.

CEO OpenAI Сем Альтман підкреслив, що обчислювальні ресурси стануть основою економіки майбутнього, і партнерство з Nvidia дозволить OpenAI пришвидшити прориви в ШІ та масштабувати їх для бізнесу й суспільства.

Вартість OpenAI наразі оцінюється у $500 млрд. Nvidia розпочне з інвестиції у $10 млрд, а перші постачання очікуються у другій половині 2026 року на новій платформі Vera Rubin.

Аналітики відзначають, що співпраця зміцнює позиції Nvidia на ринку, але викликає питання щодо конкуренції.

Адже фактично гроші Nvidia через інвестицію можуть повертатися назад у компанію у вигляді закупівель її ж чипів.

