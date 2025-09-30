OpenAI запускає функцію покупок прямо у ChatGPT Сьогодні 23:34 — Технології&Авто

OpenAI запускає функцію покупок прямо у ChatGPT

Користувачі ChatGPT вже можуть здійснювати покупки з Etsy та незабаром з Shopify. Це стало можливим завдяки новій функції Instant Checkout , яка інтегрує пошук, рекомендації та оплату безпосередньо у чаті.

Раніше ChatGPT лише показував добірку товарів із картинками, відгуками, цінами та посиланнями на продавців.

Тепер користувач може натиснути «Buy», підтвердити дані для доставки та оплатити покупку карткою чи через Apple Pay, Google Pay або Stripe без виходу з діалогу.

Обробка платежів і доставка залишаються повністю під контролем продавця. ChatGPT виступає лише як агент, який безпечно передає дані між покупцем і торговцем.

