OpenAI розповіли, як мільйони людей використовують ChatGPT та яких звернень найбільше

Технології&Авто
25
OpenAI разом із Гарвардським економістом Девідом Демінгом провели масштабне дослідження й проаналізували 1,5 млн діалогів користувачів ChatGPT. Результати показали: чатбот дедалі рідше застосовують для роботи, а переважно для порад, пошуку інформації та редагування текстів.
Про це пише TechSpot із посиланням на дані, опубліковані у робочому документі Національного бюро економічних досліджень США (NBER). Автори розділили запити на категорії й відстежили зміни за три роки з моменту запуску ChatGPT.

Яких звернень найбільше

У червні 2025 року 73% усіх звернень від звичайних (не корпоративних) акаунтів були непов’язані з роботою (рік тому було 53%).
Найбільша категорія — «Практичні поради» (28,8% запитів): користувачі вчаться, шукають «how-to» інструкції, поради про здоров’я чи спорт і креативні ідеї.
Другим за популярністю став «Пошук інформації», що виріс з 14% до 24%. Люди запитують факти, рецепти, товари й дедалі частіше використовують ChatGPT як альтернативу Google.
На третій позиції опинилася робота з текстами: 10,6% користувачів просять редагувати чи оцінювати написане, ще приблизно 8% — створювати листи або повідомлення. Популярними залишаються переклади та генерація резюме текстів.
У робочому контексті ChatGPT частіше застосовують для документації та нотаток. Далі йде допомога в ухваленні рішень і креативні завдання.
Найменше — для пошуку фактів, оскільки користувачі усвідомлюють ризик «галюцинацій» ШІ. Це означає, що в офісному середовищі чатбот більше сприймають як консультанта чи асистента, а не джерело точних даних.

Портрет користувача

Щодо аудиторії, то з початку 2024 року відбувся перелом: якщо тоді жінки становили 37% користувачів, то вже в липні 2025-го — 52%.
Майже половина всієї бази (46%) — це молодь 18−25 років. Вони здебільшого запитують про хобі й поради для особистого життя, тоді як старші користувачі частіше звертаються з робочими завданнями.
Люди з вищою освітою та високими доходами більш схильні інтегрувати ШІ у професійну діяльність.
Зараз ChatGPT має приблизно 700 млн активних користувачів щотижня, які генерують приблизно 29 тисяч повідомлень щосекунди.
Кількість звернень за рік зросла у шість разів — з 451 млн у червні 2024-го до понад 2,6 млрд у червні 2025-го.
OpenAI зазначає: хвилі активності часто збігаються з появою нових функцій, а в цілому чатботом регулярно користується вже майже 10% дорослого населення світу.
За матеріалами:
dev.ua
