Жінки випередили чоловіків у використанні ChatGPT — звіт OpenAI

Технології&Авто
16
На початку роботи ChatGPT його аудиторія виглядала майже як чоловічий клуб: близько 80% користувачів були чоловіки. Проте, за свіжим економічним звітом OpenAI, жінки дедалі активніше користуються штучним інтелектом і навіть випередили чоловіків у кількості звернень до ChatGPT.
Про це повідомляє Axios.
Ці показники є важливими не тільки для статистики. Гендерний баланс означає, що жінки не залишаються осторонь, коли нові технології змінюють роботу, навчання й навіть повсякденне життя.
«Було багато захоплення щодо ChatGPT та того, як люди можуть використовувати його для справді практичних речей», — пояснив головний економіст OpenAI Ронні Чаттерджі в коментарі Axios.
Звіт базується на величезній вибірці: 1,5 мільйона розмов і приблизно 700 мільйонів користувачів щотижня. Найчастіше люди звертаються до ChatGPT за порадами для роботи та побуту, для пошуку інформації чи допомоги у створенні текстів. Спеціалізоване використання — наприклад, кодування — трапляється значно рідше, а функції на кшталт «віртуального терапевта» займають менше 2% усіх чатів.
Цікаво, що OpenAI визначає гендерні тенденції за іменами користувачів, тож це не точна наука, а швидше зріз реальності. Утім, як запевнили в Axios: бар’єри руйнуються, і тепер ChatGPT стає однаково звичним інструментом і для жінок, і для чоловіків.
За матеріалами:
УНН
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
