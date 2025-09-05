0 800 307 555
Одна з найкращих платних функцій ChatGPT тепер доступна для всіх користувачів

Технології&Авто
64
OpenAI відкрила безкоштовний доступ до функціоналу проєктів, який раніше був тільки у платних підписників. Це функція, за допомогою якої можна організовувати свої чати зі штучним інтелектом у папках.
Розділ «Проєкти» розташований у лівому бічному меню. У папку можна перенести старі чати або почати нові, задати назву проєкту та завантажити необхідні файли, наприклад, з «Google Диска».
Також доступна можливість створення інструкцій, які визначають, як ChatGPT відповідатиме в рамках конкретного проєкту. Для зручності можна увімкнути опцію пам’яті тільки між чатами проєкту.
«Проєкти» доступні у веб-версії та мобільному застосунку ChatGPT для Windows, macOS і Android. На iOS вони з’являться «найближчими днями».
У квітні 2025 року аналогічні папки-проєкти Workspaces з’явилися в Grok. Там вони теж безкоштовні. А ось у Claude цей функціонал залишається доступним лише користувачам тарифних планів.
За матеріалами:
УНІАН
