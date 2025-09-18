ChatGPT вимагатиме паспорт або ID-карту для визначення віку Сьогодні 04:59 — Технології&Авто

OpenAI представила нову версію ChatGPT, розроблену спеціально для користувачів молодше 18 років, із функціями батьківського контролю. У блозі компанії генеральний директор Сем Альтман пояснив, що якщо система визначить, що користувач є неповнолітнім, він автоматично переключатиметься на адаптовану версію ChatGPT, яка блокує відвертий і сексуальний контент.

У виняткових випадках, якщо є підозра, що підліток може завдати собі шкоди, OpenAI може звертатися до батьків або правоохоронних органів.

Для точнішого визначення віку компанія працює над новою технологією, але за відсутності чітких даних або в разі невизначеності чат-бот автоматично активує підлітковий режим. У деяких країнах користувачам може знадобитися надати паспорт або ID-карту для верифікації віку.

Ці зміни були анонсовані після позову від родини підлітка, яка звинуватила ChatGPT у причетності до його самогубства. OpenAI ще минулого місяця заявляла про плани впровадження батьківського контролю, а тепер розкрила деталі цієї функції. Вона дозволяє батькам:

пов’язувати свій обліковий запис із профілем дитини через електронну пошту;

встановлювати часові обмеження для використання чат-бота;

вимикати певні функції;

отримувати сповіщення, якщо система виявить ознаки гострого емоційного дистресу у підлітка;

налаштовувати, як чат-бот реагує на запити дитини.

ChatGPT доступний для користувачів від 13 років. Альтман назвав ці нововведення складними рішеннями, додавши, що після консультацій із експертами компанія вважає їх оптимальними.

