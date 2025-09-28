0 800 307 555
Найдешевша Toyota RAV4 готова до виходу на ринок (фото)

Найдешевша Toyota RAV4 готова до виходу на ринок (фото)
Найдешевша Toyota RAV4 готова до виходу на ринок (фото)
Новий кросовер Toyota RAV4 2026 модельного року отримав найдешевший варіант. Версія Wildlander готова до виходу на ринок. Ця машина призначена для китайського ринку.
Подробиці стали відомі Motor1.
Дизайн Toyota Wildlander повністю повторює нову RAV4. Спереду з’явилися фірмові фари С-подібної форми. Вони вже є на Camry, гібриді Prius, електрокарах лінійки bZ. Задні ліхтарі отримали геометричну форму і стильну графіку.
Найдешевша Toyota RAV4 готова до виходу на ринок (фото)
У салоні Toyota RAV4 з’явилося кілька великих екранів і сучасне обладнання. Простору в інтер’єрі та багажнику стало більше завдяки збільшеним габаритам і квадратному силуету.
Водночас інтер’єр Wildlander поки не показали, проте кардинальних відмінностей не очікується.
Найдешевша Toyota RAV4 готова до виходу на ринок (фото)
Кросовер Toyota RAV4 тепер пропонують тільки як гібрид. Є варіанти на 229 і 239 к.с. Плагін-гібридні кросовери видають 268 і 320 сил. А у Wildlander з’явиться стандартна бензинова модифікація потужністю 170 к.с. Орієнтовна ціна Toyota Wildlander 2026 року — до 30 000 доларів.
За матеріалами:
Обозреватель
