Suzuki вперше за 20 років оновила логотип

Suzuki вперше за 20 років оновила логотип

У час діджиталізації та електрифікації компанії прагнуть до спрощення своїх логотипів, роблячи їх максимально мінімалістичними та пласкими (адже такі краще відображаються на екранах). Suzuki перебирає цей тренд й проходиться по своїй фірмовій літері «S» праскою, прибираючи її опуклість.

Про це пише Carscoops.

Емблема все ще має всім знайомий силует «S», який майже не змінився з 1958 року. Новинкою є гладка, плоска поверхня з тонкими контурами, що обводять краї.

Глянцеве хромоване покриття також було замінено на «високояскраве срібло», яке нагадує матовий алюміній. Suzuki зазначає, що цей вибір є більш екологічним.

Протягом останніх кількох років довгий список виробників дотримується тієї ж філософії щодо «розпрасування» логотипів, включаючи VW, Audi, Nissan, Mazda, BMW, Mini, Volvo, Kia, Opel, Renault, Peugeot, Aston Martin, Bentley, Lotus, Jaguar, Buick та Lamborghini, хоча це ще далеко не всі.

Suzuki підтвердила, що оновлений значок є частиною ширшого просування ідентичності бренду під слоганом «By Your Side» («Поруч з тобою»).

Він вперше з’явиться на концептуальних моделях, які будуть представлені на виставці Japan Mobility Show 2025 30 жовтня.

