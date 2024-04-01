Lamborghini вперше з 1998 року змінила логотип — Finance.ua

Lamborghini вперше з 1998 року змінила логотип Сьогодні 03:31 — Фондовий ринок

Lamborghini вперше з 1998 року змінила логотип

Італійський автовиробник Automobili Lamborghini S.p.A. вперше з 1998 року змінив свій офіційний логотип.

Про це повідомляє CarBuzz

Зміни включають ширший шрифт, оновлені кольори, а в деяких місцях зображення бика представлено незалежно від щита.

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Очікується, що новий логотип дебютує на автомобілі моделі Huracan STJ, а потім з’являтиметься на всіх майбутніх Lamborghini, які вже будуть електрифіковані.

Зазначається, що оригінальний дизайн логотипа з биком та щитом Lamborghini містив червоний фон із чорно-білим биком.

Бик уособлює знак зодіаку Телець, під яким народився засновник компанії Ферруччо Ламборґіні.

Цей логотип було оновлений в 1972 році, коли він став золотим і чорним. Проте, і це тривало недовго, адже вже в 1974 році був запущений новий фірмовий логотип, який потримався протягом 24 років — до 1998.

Укрінформ За матеріалами:

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