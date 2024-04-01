Lamborghini вперше з 1998 року змінила логотип — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Lamborghini вперше з 1998 року змінила логотип

Фондовий ринок
20
Lamborghini вперше з 1998 року змінила логотип
Lamborghini вперше з 1998 року змінила логотип
Італійський автовиробник Automobili Lamborghini S.p.A. вперше з 1998 року змінив свій офіційний логотип.
Про це повідомляє CarBuzz.
Зміни включають ширший шрифт, оновлені кольори, а в деяких місцях зображення бика представлено незалежно від щита.
Читайте також
Очікується, що новий логотип дебютує на автомобілі моделі Huracan STJ, а потім з’являтиметься на всіх майбутніх Lamborghini, які вже будуть електрифіковані.
Lamborghini вперше з 1998 року змінила логотип
Зазначається, що оригінальний дизайн логотипа з биком та щитом Lamborghini містив червоний фон із чорно-білим биком.
Бик уособлює знак зодіаку Телець, під яким народився засновник компанії Ферруччо Ламборґіні.
Цей логотип було оновлений в 1972 році, коли він став золотим і чорним. Проте, і це тривало недовго, адже вже в 1974 році був запущений новий фірмовий логотип, який потримався протягом 24 років — до 1998.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.