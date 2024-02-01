Lamborghini готує два нові електромобілі — Finance.ua

Lamborghini готує два нові електромобілі Сьогодні 01:54 — Технології&Авто

Lamborghini готує два нові електромобілі

Lamborghini оголосила про свої плани на частину десятиліття, підтвердивши, що наступником Huracan стане гібрид, що підключається, і повідомивши, що до кінця 2029 року з’являться два повністю електричних автомобілі. Новина надійшла у формі презентації з детальним описом оновленої стратегії італійського автовиробника Direzione Cor Tauri з урахуванням усіх елементів виробничого процесу.

За словами голови та генерального директора Стефана Вінкельманна, це стратегія «від колиски до могили», метою якої є скорочення загального обсягу викидів автомобіля на 40% з моменту виробництва першого компонента стороннім постачальником до моменту, коли він стає непридатним, включаючи все паливо, що згоріло. Ця мета ще більш примітна тим, що Lamborghini заявляє, що нині її внесок у глобальні викиди становить лише 0,001%.

Lamborghini заявляє, що «у 2024 році процес електрифікації пошириться на запуск першої гібридної версії Urus Super SUV і другого HPEV (високопродуктивного електромобіля) в лінійці, що прийшов на зміну Huracan».

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Новиною є те, що після того як серійна версія Lanzador з’явиться в 2028 році, Lamborghini має намір представити свій перший повністю електричний суперпозашляховик в 2029 році. Це говорить про те, що ще один електромобіль з’явиться після того, як концепт Lanzador надійде у виробництво, а також про те, що Lanzador не буде позашляховиком. Натомість Lamborghini описує його як «Ultra GT 2+2».

Підсумовуючи, можна сказати, що Lamborghini дуже старанно працює над скороченням викидів, а це означає набагато більше, ніж просто продаж електромобілів: це означає очищення у всіх можливих аспектах. Наприклад, Lamborghini вже скоротила споживання води при виробництві та фарбуванні кожного автомобіля на 34% та посадила близько 10 000 дубів. Завдяки таким зусиллям, чіткій програмі гібридизації та розробці синтетичного палива, Lamborghini обіцяє, що суперспортивні автомобілі існуватимуть завжди.

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Ampercar За матеріалами:

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